Más de 20 asaltantes entran a joyería en Estados Unidos y roban más de un millón de dólares | VIDEO

Al menos 20 personas encapuchadas y armadas cometieron un robo millonario en una joyería de Estados Unidos. De acuerdo con informes iniciales, algunos se encuentran detenidos y otros tantos siguen prófugos. Te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Robo en Estados Unidos en joyería con más de 20 implicados

De acuerdo con información oficial del Departamento de Policía de Estados Unidos, un grupo de al menos 20 personas encapuchadas y armadas, entraron a robar a la joyería Heller Jewerles, ubicada en San Ramón, California. Esto ocurrió el 23 de septiembre y el video le está dando la vuelta en redes.

Todo sucedió en plena tarde pues en cuestión de segundos, los asaltantes rompieron las vitrinas y sustrajeron mercancía valuada en poco más de un millón de dólares. Asimismo, se tiene registrado que al menos tres de los delincuentes portaban armas e incluso, uno de ellos disparó contra la puerta de cristal para que pudieran escapar sin problemas.

Esto se debe a que la entrada contaba con un sistema reforzado tras un robo ocurrido en 2023, por lo que la seguridad con la que la joyería contaba era bastante.

🇺🇸 | Casi 25 delincuentes asaltan joyería en EE.UU:



Un grupo de casi 25 ladrones asaltó la joyería Heller Jewelers en San Ramón, robando joyas valoradas en un millón de dólares. pic.twitter.com/6J3urB9Y8y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2025

Por otro lado, no ocurrió algún tiroteo y quienes presuntamente estaban dentro de Heller Jewerles grabaron con sus celulares sin ser heridos o causar algún accidente con arma de fuego.

Hasta el momento se reporta que la persecución por tierra fue suspendida, sin embargo, se siguió por aire, en donde la policía estadounidense, reportó que siete personas fueron detenidas. Entre ellos se encuentran entre las edades de 17 y 31 años, además, cuentan con antecedentes penales.

Durante la detención de los asaltantes, se aseguraron dos armas de fuego y algunas joyas recuperadas que se encontraban en el inventario de la tienda. Aunado a esto, aseguraron los vehículos utilizados para huir que también fueron reportados como robados.

Las investigaciones siguen en curso para dar con los demás delincuentes y coordinar acciones en su contra para ser condenados por su delito.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Venezuela entrena a civiles en Caracas ante tensión con Estados Unidos y presiones de Trump