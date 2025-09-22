Venezuela entrena a civiles en Caracas ante tensión con Estados Unidos y presiones de Trump

Venezuela entrena a civiles en Caracas ante tensión con Estados Unidos

Una jornada de adiestramiento militar fue realizada este fin de semana en Venezuela para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, luego de que Donald Trump advirtiera a Caracas con “consecuencias incalculables” si el régimen de Nicolás Maduro no acepta el retorno de migrantes deportados.

Fuerzas Armadas ofrecieron entrenamiento en las calles de Petare, uno de los barrios más grandes y conocidos del país, que el año pasado se manifestó contra la reelección del mandatario. Sin embargo, la convocatoria fue mucho menor de lo que se esperaba, pues solo 25 blindados recorrieron Caracas y apenas unas pocas agrupaciones de ciudadanos se reunieron. Cerca de treinta voluntarios participaron en pequeños talleres sobre manejo de armas, así como el “Método Táctico de Resistencia Revolucionaria” que incluye información sobre cómo camuflaje, defensa personal, primeros auxilios y pensamiento ideológico, según constató la Agence France-Presse.

El dictador aprovechó para celebrar la jornada durante un encuentro con trabajadores del campo en Aragua, y pidió que “estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano”.

Ante tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Venezuela inició entrenamientos militares para civiles con fusiles AK-103. Las prácticas buscan fortalecer la defensa territorial. Imágenes difundidas muestran a ciudadanos armados en simulacros pic.twitter.com/H2qMSgOurO — Tona González (@Tona_GC) September 22, 2025

Venezuela en plena tensión con Estados Unidos

Este sábado, a través de Truth Social, Trump amenazó con consecuencias “incalculables” a Venezuela de no aceptar a las personas repatriadas.

“Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales, incluidos los peores del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha enviado a Estados Unidos. Miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por estos ‘monstruos’. ¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo o el precio que pagarán será incalculable!”, escribió el mandatario.

En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Maduro de ser el presunto líder del Cártel de los Soles, una organización criminal venezolana que, según la administración Trump, ha corrompido instituciones del Estado, incluidas las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el sistema judicial y el aparato legislativo, para facilitar operaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense.

Asimismo, sostienen que este grupo ha asistido o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa. Actualmente, Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura o arresto.

Embarcaciones derribadas

Ante esta situación, hace casi un mes, la administración de Trump desplegó ocho buques de guerra en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Hasta el 15 de septiembre de este año, el mandatario afirmó haber derribado tres embarcaciones procedentes de Venezuela que supuestamente transportaban drogas.

