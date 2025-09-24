Huachicol fiscal: PAN señala a hijos de AMLO por lo que llaman el mayor escándalo de corrupción en la historia de México

“Estamos denunciando a los hijos de Andrés Manuel López Obrador porque de las propias investigaciones derivadas de oficios de testimonios se les han otorgado algunas claves para omitir los testimonios, se señala a los hijos de Andrés Manuel López Obrador”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el diputado del PAN, Marcelo Torres, habló sobre la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador por el caso de huachicol fiscal y dijo que es el mayor escándalo de corrupción en la historia de México bajo la complicidad de Morena y el silencio de las más altas esferas del poder con el conocimiento de su padre.

¿Qué delitos se les imputan en la denuncia?

El diputado del PAN informó que la denuncia es por conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito en agrado de la sociedad.

“Sabemos que lo que ha imperado en los últimos años en esta mal llamada cuarta transformación o narcotransformación ha sido la impunidad… Ahora sí que cumplieron con todo el catálogo de delitos prácticamente del Código Penal Federal, al margen de lo que se pudo haber cometido en el orden del Fuero Común”.

¿Por qué el huachicol fiscal es considerado una estafa contra la nación?

Torres señaló que el huachicol fiscal se ha convertido en la estafa más grande contra la Nación y tiene repercusiones, aunque la gente piense que no afecta en nada: “impacta en los bolsillos”, en la falta de medicamentos, la educación, la infraestructura, las carreteras, la ciencia y la tecnología.

Agregó que es un sistema criminal incrustado en el propio Gobierno Federal, operando desde las aduanas, los puertos y todos los megaproyectos con la participación de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López y de mandos de la Secretaría de Marina.

PAN responde a publicación en redes sociales de José Ramón López Beltrán

Sobre la respuesta del hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, donde menciona que “es una infamia, que su reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso” mencionó que “no podrían esperar menos”, sorprende la mentira sistemática desde la conferencia matutina donde incluso la presidenta Claudia Sheinbaum “salió a defender lo que todo el mundo sabe”.

