Detención en Michoacán involucra adiestramiento paramilitar: Juan Carlos Oseguera Cortés

En entrevista con Carlos Loret de Mola el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó sobre la detención de 38 personas en un campamento clandestino en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, una “situación atípica” con presuntos integrantes de la delincuencia organizada donde se realizaba capacitación paramilitar para formación de cuerpos de seguridad, adiestramiento de un grupo armado; no se descarta formen parte de una organización religiosa.

¿Qué encontraron en el campamento clandestino?

“No estamos descartando puedan estar vinculados a un grupo de delincuencia organizada o pertenezcan a una organización religiosa, ellos presentaban ahí uniformes, algunas identificaciones, todo apunta capacitación paramilitar, formación cuerpos de seguridad, no sabemos el alcance”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Padres de niños con cáncer anuncian nuevas marchas por desabasto de medicamentos

“Es muy atípico lo que encontramos con la detención de 38 personas que dijeron ser parte de la iglesia de la Luz del Mundo”: Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad de Michoacán. ⁦@WRADIOMexico⁩ https://t.co/wua9AUZFyI — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 24, 2025

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán señaló que a partir de una denuncia ciudadana fue que acudieron al lugar personal de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República y la Policía Municipal y realizaron el operativo correspondiente donde se informó que la actividad que realizaban era por parte de un grupo religioso, además se detuvo al dueño del predio.

En #AsíLasCosasConLoret, Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de seguridad Publica de Michoacán (@SSeguridad_Mich).



📌Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo en un campo de adiestramiento



🎙️Con @CarlosLoret.

🎧 https://t.co/VLC50JNExshttps://t.co/sYGDlkysRl — W Radio México (@WRADIOMexico) September 24, 2025

¿Qué armas y personas fueron aseguradas?

Oseguera Cortés dio a conocer que se incautaron un arma de fuego, un cartucho, cinco réplicas de armas largas, catorce cuchillos, fornituras, cargadores y un vehículo de pasajeros “estas armas son como las reales, sirven y pesan”, tienen el funcionamiento de adiestramiento en corporaciones militares o de seguridad pública.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

Además, las pesquisas indican que, de los 38 detenidos, dos cuentan con adiestramiento en corporaciones de seguridad, uno es de origen estadounidense y posiblemente uno más proveniente de Colombia.

Se determinará qué va a proceder en el caso y la Fiscalía General de la República concluirá cuáles serán los delitos. “La situación es atípica y parte de una denuncia ciudadana… Con un arma real vamos a seguir investigando, seguir haciendo revisiones de campo, ver que más hallazgos podemos obtener”, finalizó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Síguenos en Google News y encuentra más información