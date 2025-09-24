B-King y Regio Clown: Hallan auto que abordaron los músicos colombianos antes de su desaparición

"B King" y "Regio Clown", los músicos colombianos que fueron reportados desaparecidos y asesinados en México.

Fue ubicado en el Estado de México el vehículo color gris en el que los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar “B-King” y Jorge Luis Herrera Lemos “Regio Clown” viajaron el pasado 16 de septiembre, último día en que fueron vistos con vida en la Ciudad de México.

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados en un municipio del Estado de México un día después de su desaparición. Ampliar

¿Dónde encontraron el auto gris donde viajaron B-King y Regio Clown?

El automóvil Mercedes Benz fue ubicado por las autoridades del Estado de México en el municipio de Texcoco, a dos días de que se confirmara la muerte de los músicos originarios de Colombia.

Las autoridades señalaron que ambos fueron vistos por última vez en Polanco, en la CDMX, el pasado 16 de septiembre, tras acudir a un gimnasio, y se les perdió la pista luego que abordaron un vehículo presuntamente con rumbo al Estado de México.

Un día después, sus cuerpos sin vida se localizaron en un camino del municipio de Cocotitlán. Presentaban huellas de violencia extrema y fueron desmembrados, además que a un lado se localizó un mensaje presuntamente vinculado a La Familia Michoacana.

Las fiscalías de la CDMX y el Estado de México colaboran para esclarecer este caso al que reaccionó así el presidente de Colombia, Gustavo Petro.