Sheinbaum pide investigar muertes de marinos vinculadas a la red de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se investigarán las muertes de marinos, tras conocerse la trama del huachicol fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la muerte de dos marinos, ocurridas en medio de señalamientos sobre una red de huachicol fiscal que habría implicado a elementos de la Secretaría de Marina.

En su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que el caso del capitán Jeremías Pérez Ramírez, hallado muerto en Altamira, Tamaulipas, corresponde a un suicidio:

“Fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el Fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones, salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida”, explicó.

Respecto a la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ocurrida durante una práctica de tiro, la mandataria precisó que “hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer la investigación”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los cuestionamientos?

Visiblemente incómoda por las preguntas de la prensa, la presidenta pidió respeto hacia las víctimas:

“La manera en la que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió… ya informará el gabinete de seguridad”.

Sheinbaum evitó profundizar en los detalles y reiteró que la FGR está a cargo de las indagatorias.

¿Cuál es la postura de la Fiscalía General de la República?

El fiscal general Alejandro Gertz Manero sostuvo que la muerte de Jeremías Pérez Ramírez “no es un delito federal” y la calificó como un asunto de orden personal, aunque indicó que se esperan más datos de las investigaciones.

La presidenta reiteró que su gobierno seguirá combatiendo la corrupción y los delitos relacionados con el robo y tráfico de hidrocarburos.