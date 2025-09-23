Paracetamol provoca autismo: El mundo entero atento y Donald Trump involucrado. Esto es lo que se sabe

La OMS rechazó las afirmaciones de Donald Trump que relacionan el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo.

Luego de las declaraciones de Donald Trump que relacionaron el consumo de paracetamol con el desarrollo de autismo durante el embarazo, la Organización Mundial de la Salud rechazó que existan pruebas científicas que respalden tal afirmación.

Tarik Jasarevic, vocero de la OMS, explicó que “estudios observacionales han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente”. Según EFE, añadió que “varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”.

Ante esto, instó a las mujeres embarazadas a usar cualquier medicamento siempre bajo supervisión médica.

TE PUED INTERESAR: Gobierno de Trump difunde “pruebas” que vinculan el Tylenol con el desarrollo de autismo durante el embarazo

Washington difundió “pruebas” que relacionan el consumo Tylenol con el desarrollo de autismo durante el embarazo. Ampliar

El plan de Estados Unidos sobre el autismo

A pesar del rechazo, el gobierno de Estados Unidos anunció que la FDA emitirá avisos para médicos e iniciará un cambio en las etiquetas de seguridad del acetaminofén; y actuará para establecer la primera terapia reconocida con leucovorina destinada a niños con trastorno del espectro autista.

Asimismo, dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzará una campaña nacional para informar a las familias y proteger la salud pública. Y anunció que los Institutos Nacionales de Salud financiarán 13 proyectos con una inversión superior a 50 millones de dólares a la investigación sobre el autismo.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia la Asamblea General de la ONU, Palestina en el centro de la conversación

El plan de Estados Unidos sobre el autismo. Ampliar

Europa coincide con OMS

La Agencia Europea de Medicamentos coincidió con la OMS, al asegurar que no existen cambios afectaciones sobre el uso de paracetamol durante el embarazo. Sostienen que este medicamento puede usarse para aliviar el dolor en mujeres embarazadas y no hay evidencia de que incremente el riesgo de autismo en los menores.

“El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas”, señaló Steffen Thirstrup, director de la EMA, consultado por EFE.

La OMS sobre las vacunas infantiles en EEUU

Por otra parte, ante lo dicho por Trump y su secretario de Salud sobre espaciar las dosis de vacunas en los primeros meses de vida, administrándolas en cuatro o cinco etapas en lugar de aplicar varias en una sola sesión, el organismo dijo que el calendario de vacunación infantil actual es muy importante para la salud y el bienestar de cada niño y de las comunidades. Además, dijo que este esquema se ha mejorado continuamente con base en la evidencia científica para proteger a los menores de unas 30 enfermedades infecciosas.

TE PUEDE INTERESAR: México participa en la Semana del Clima 2025 en Nueva York y refrenda su compromiso con un futuro sostenible: Alicia Bárcena