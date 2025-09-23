Inicia la Asamblea General de la ONU, Palestina en el centro de la conversación

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, este martes 23 de septiembre en Nueva York, inicia la Asamblea General de la ONU en su edición 80 en la que uno de los temas de mayor expectativa es Palestina y su reconocimeinto como Estado soberano.

¿Qué líderes participan en la Asamblea ONU 2025?

El inicio de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas correrá a cargo de su secretario general, António Guterres, quien dará paso al pleno en el que se prevé la intervención de la nueva presidenta de la Asamblea Annalena Barkbock.

Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil será el primer mandatario en intervenir en la Asamblea, seguido de su homólogo de Estados Unidos y anfitrión Donald Trump quien asiste por vez primera a la reunión, en esta su segunda administración.

Se prevé que en el marco de la Asamblea, el presidente estadounidense sostenga reuniones unilaterales con Volodimir Zelenski, su homólogo de Ucrania y Javier Milei de Argentina.

¿Qué temas marcarán la agenda de la Asamblea ONU?

Pese a la oposición del gobierno de Israel, se espera que la Asamblea sea la plataforma para la manifestación de varios países en el reconocimiento del Estado Palestino, hecho que fue agradecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina.

Asimismo, se buscará ahondar en los métodos que permitirían a Rusia y Ucrania poner fin al conflicto que lleva ya tres años impactando a los ciudadanos de ambas naciones, dejando cerca de 13 mil civiles muertos.

“Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, es el lema de esta Asamblea que inicia este martes y concluye el próximo lunes 29 de septiembre.

