Monreal pide retirar denuncia contra exconsejeros del INE

Monreal dijo confiar en que Gutiérrez Luna, que es un hombre de buena fe, atienda su recomendación.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó a su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, que retire la denuncia que presentó en 2021 en contra de varios consejeros electorales por posponer actividades relacionadas a la figura de revocación de mandato durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El zacatecano recordó que Gutiérrez Luna promovió el recurso ante el Órgano Interno de Control del INE, porque consideró que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel, se excedieron en sus funciones al frenar temporalmente esa figura de rendición de cuentas y que finalmente se llevó a cabo. Y que esa demanda de hace 4 años debe ya superarse.

“Yo no estoy de acuerdo en que se les finquen responsabilidades después del evento. Y le he pedido a Sergio Gutiérrez Luna, que es diputado federal y que fue representante del INE en aquel momento que interpuso el recurso, que se desista para que no haya ninguna consecuencia. Nosotros no tenemos interés, ninguno, para que se afecte algún ex consejero o consejera actual”. — Ricardo Monreal

Monreal dijo confiar en que Gutiérrez Luna, que es un hombre de buena fe, atienda su recomendación.

Converso con los medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/BJ1xtYrTgA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 23, 2025

Puedes leer los detalles de la denuncia aquí: Presenta denuncia penal ante la FGR contra 6 consejeros del INE

¿Qué respondió la consejera Dania Ravel?

Y es que apenas este lunes la consejera Dania Ravel, en sus redes sociales, hizo pública la notificación que recibió cuatro años después de que se presentó la queja ante el órgano de control del INE.

Señaló que en aquel entonces no se tenían los recursos suficientes, algo así como 3 mil 830 millones de pesos, para realizar la consulta de revocación de mandato en los términos requeridos por la ley y por eso fue suspendido momentáneamente ese ejercicio democrático.

¿Se acuerdan de esta denuncia? 📄 👇🏽 Pues el pasado jueves 18 de septiembre me notificó el Órgano Interno de Control del @INEMexico el inicio de un procedimiento de responsabilidades en mi contra por aquella decisión colegiada de 2021.



🧵 Abro hilo para recordar de qué se trata: https://t.co/50kIWuPlaZ — Dania Ravel (@DaniaRavel) September 22, 2025

También te podría interesar: Consejeros INE rechazan denuncias penales por aplazar revocación de mandato

¿Qué hará Sergio Gutiérrez Luna con la denuncia?

A su vez, el propio Sergio Gutiérrez Luna, horas después dijo que no puede desistirse de su demanda, pero enviará una carta al Órgano Interno de Control del INE para que ese tema ya quede superado.

“La verdad es que es un tema que ya no tiene caso y en un momento tenía el objetivo de que se llevara a cabo este ejercicio de revocación de mandato, ya se dio, ya se hizo, salió muy bien. De nuestra parte no hay mayo interés en ese asunto. Voy a enviar una carta, un documento, al OIC para un poco expresarle esto, no se prevé un desistimiento en la ley, entonces enviara una carta en ese sentido”. — Sergio Gutiérrez Luna

Síguenos en Google News y encuentra más información