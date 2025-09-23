Hay otro puente en este mes patrio, confirma la SEP

Estudiantes de nivel básico podrán disfrutar de un nuevo puente en este mes de septiembre, informó la SEP.

Antes de que termine el mes patrio, alumnos de educación básica gozarán de un nuevo fin de semana largo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 26 de septiembre de 2025 se suspenderán las clases debido a la primera Junta de Consejo Técnico Escolar, en la que solo participan docentes y personal administrativo.

La primera Junta de Consejo Técnico se llevará a cabo en la SEP el próximo viernes 26 de septiembre, lo que implica un fin de semana largo, concoido como puente. Ampliar

El actual calendario escolar 2025-2026 establece ocho juntas de Consejo Técnico/SEP, programadas para: 26 de septiembre de 2025; 31 de octubre de 2025; 28 de noviembre de 2025; 30 de enero de 2026; 27 de febrero de 2026; 27 de marzo de 2026; 29 de mayo de 2026 y 26 de junio de 2026.

Más descansos para alumnos de educación básica

Además de los puentes escolares por Consejo Técnico, aún restan varios días feriados oficiales en el ciclo escolar, entre ellos:

17 de noviembre de 2025, Día de la Revolución.

2 de febrero de 2026, Día de la Constitución.

16 de marzo de 2026, Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo de 2026, Día del Trabajo.

5 de mayo de 2026, Aniversario de la Batalla de Puebla.

15 de mayo de 2026, Día de las y los Maestros.

¿A qué niveles aplica el calendario de la SEP?

Es importante destacar que este calendario aplica únicamente para escuelas públicas y privadas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) afiliadas a la SEP.

En contraste, las instituciones de nivel medio superior y superior, como la UNAM, IPN y UAM, se rigen por sus propios calendarios académicos.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información: