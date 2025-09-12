Día de la Independencia 2025: ¿Hay megapuente por el 15 y 16 de septiembre en CDMX? SEP aclara si habrá clases

Conoce si hay megapuente por el 15 y 16 de septiembre en CDMX para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Con el 15 y 16 de septiembre y el Grito de Independencia a la vuelta de la esquina, a muchos quizá se les pasó tener en cuenta los días de descanso durante estas fechas patrias. Por eso, ahora te aclaramos si ese día habrá clases o toca descansar.

¿Hay clases el 15 de septiembre en la CDMX?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública, el 15 de septiembre sí hay clases. Así que para quienes esperaban un mega puente en CDMX o en el resto del país, esta vez no será así. Pero no hay por qué desanimarse, pues el 16 de septiembre es día de descanso obligatorio, tanto para estudiantes como para trabajadores.

¿Hay clases el 15 de septiembre en la CDMX? Ampliar

Días sin clases en septiembre

En este mes solo hay dos días sin clases y un puente. El primero es el 16 de septiembre por el Día de la Independencia y el segundo será el viernes 26 de septiembre, por la sesión del Consejo Técnico Escolar, donde sí habrá puentecito.

Próximos días feriados oficiales en 2025

Estos son los feriados oficiales que quedan para lo que resta del año:

Lunes 17 de noviembre – Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Jueves 25 de diciembre – Navidad

Jueves 1 de enero – Año Nuevo (2026)

Lunes 2 de febrero – Aniversario de la Constitución

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo – Día del Maestro

¿Qué días no hay clases en todo el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP? Ampliar

¿Vas a tronar cohetes el 15 de septiembre?

Ahora, si estás pensando en festejar con pirotecnia estas fechas, lo mejor es que consideres que, si vives en la Ciudad de México, esto te puede salir caro. De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, esta práctica constituye una falta al artículo 28, fracción VII.

Y esta práctica, que es una infracción clase C, podría costarte una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, aproximadamente entre 2,710 y 3,257 pesos, además de prisión o incluso trabajo comunitario.

