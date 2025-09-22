Investigan desaparición de los cantantes colombianos “B King” y “Regio Clown” en México

La desaparición de los cantantes colombianos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como “B King”, y el artista “Regio Clown” está siendo investigada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con otras autoridades mexicanas.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición” — Señaló la Presidenta

Cooperación internacional en el caso

Durante la mañanera, aseguró que su gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, luego de que el presidente de ese país, Gustavo Petro, solicitara el apoyo de México para localizar a los artistas.

“La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana” — Aseguró Sheinbaum

El domingo, en su cuenta de X, Petro solicitó ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

De acuerdo con el presidente Petro, ambos artistas desaparecieron después de su concierto en Sonora.

¿Dónde se le vio por última vez?

La última vez que se tuvo noticias de “B King”, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, fue el 16 de septiembre, en Polanco, donde supuestamente se encontraba con Herrera.

El domingo, la fiscalía de Sonora negó que la desaparición de los artistas hubiera ocurrido en ese estado, como lo aseguró el presidente colombiano, aunque dijo que realizará las investigaciones pertinentes para establecer cualquier dato que pudiera surgir o que sirva en la investigación.

FISCALÍA INFORMA



Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas:



Información completa:https://t.co/jV9fstoal5 pic.twitter.com/6zT3tP81KX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

Por su parte, la fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda para “B King”, quien según la información vestía camiseta negra, pants blanco y tenis blancos al momento de su desaparición ocurrida en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio.