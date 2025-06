Colombianos detenidos no son militares en activo… Cártel de Jalisco principal reclutador: García Harfuch

Confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que fueron 12 los hombres de procedencia colombiana, detenidos por elementos del Ejército Mexicano, por su participación en la explosión de una mina, en frontera entre Michoacán y Jalisco, que dejó un saldo de ocho militares muertos.

En la mañanera durante el reporte en materia de seguridad, el funcionario destacó que de ellos nueve son exmilitares y tres civiles que recibieron formación militar.

“En el municipio de los Reyes Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana quienes están involucrados en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida ocho integrantes del ejército mexicano. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia; entre los detenidos de este país se encontraban nueve ex militares y tres civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento”.

A pesar de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los detenidos sí eran militares en activo, García Harfuch, insistió que no y dijo, tampoco puede hablarse de guerrilleros en nuestro país.

“No son en activo; el titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia, no son en activos, son nueve ex militares y tres personas con entrenamiento militar… pero no son militares en activo y fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional…

-¿Podrían ser guerrilleros o exguerrilleros?

-Tampoco tenemos esa información simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas, dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia… todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México”.

Detalló que entre los principales cárteles mexicanos que recluta a colombianos, se encuentra el de Jalisco Nueva Generación.

“Principalmente, la gran mayoría ha sido Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte de Cártel Jalisco, sin embargo, ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa… el resultado de estas, bueno, el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de ciudadanos de este país y las mesas, pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil, hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido”.

Refirió que ya en coordinación con autoridades de Colombia se repatriaron a 69 personas que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, han hablado que algunos vienen a México al ser captados por el crimen organizado.