B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, encontrados muertos en el Estado de México: ¿Quiénes eran los músicos colombianos que mataron en México?

Este lunes, se ha confirmado la muerte de B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, el carismático DJ Regio Clown, encontrados sin vida en el Estado de México. Sus cuerpos fueron identificados este lunes 22 de septiembre, seis días después de su desaparición de ambos en la Ciudad de México.

La noticia hizo eco en el país cafetero desde la semana anterior y este lunes, la información de su muerte ha causado indignación, no solo entre fans de su música, sino un tema que ya ha tocado tintes políticos.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de ambos cuerpos y dijo que ya se trabajan en la o las líneas de investigación del caso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mañanera nos llena de engaños, mentiras y exageraciones: Vicente Fox

¿Quiénes eran B-King y Jorge Luis Herrera Lemos?

B-King, de 31 años, era un emblema emergente del reguetón y el trap colombiano. Originario del departamento de Santander, pero radicado en Medellín. Su nombre original era Bayron Sánchez, inició su carrera como DJ y cantante hace más de una década. Su voz cruda y letras que fusionaban la calle con el desamor lo posicionaron como una promesa del género urbano.

Temas como Made in Cali y Me Necesitas fueron de sus obras más escuchadas y con más reproducciones en sus canales digitales. Además cuenta con colaboraciones con sellos independientes en Colombia.

Exesposo de la influencer Marcela Reyes, B-King no solo era un artista, sino un narrador de la vida paisa, con un estilo que evocaba a los pioneros del reguetón antioqueño.

El otro, Regio Clown, de 35 años, representaba la pasión inquebrantable por los platos y las mezclas. Nacido en el Valle del Cauca, Jorge Luis Herrera Lemos se erigía como DJ y productor con una trayectoria forjada en las noches caleñas, donde el salsa choca con el hip-hop y el electrónico. Miembro de la comunidad LGBT+, Regio se describía en sus redes sociales como “DJ por pasión y vocación”, una frase que encapsulaba su dedicación a un género urbano que no conoce barreras.

Herrera había construido una carrera como selector de ritmos, colaborando en eventos underground y produciendo tracks que impulsaban a artistas emergentes. Su actividad en plataformas como Instagram era un reflejo de su vida: publicaciones llenas de energía, sets improvisados y mensajes de empoderamiento que resonaban en la diáspora colombiana.

B-King y Jorge Luis Herrera Lemos: ¿POR QUÉ VIAJARON A MÉXICO Y QUÉ SE SABE DE SU MUERTE?

Ambos artistas llegaron a México el 14 de septiembre con el sueño de expandir sus horizontes. Invitados a un concierto en la capital mexicana, a un evento que prometía fusionar talentos latinos en el corazón de Polanco

El 16 de septiembre, último día reportado de su presencia, fueron vistos saliendo de un gimnasio en esa misma colonia, listos para lo que parecía ser una noche más de celebración. Pero desaparecieron esa misma noche, sin saber en qué momento o a dónde fueron saliendo de hacer ejercicio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda el 18 de septiembre, y el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó directamente a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo para la localización.

Sus cuerpos, con signos de violencia, fueron encontrados en un terreno baldío de Edomex, a solo horas de la capital.