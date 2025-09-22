Asciende a 29 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Un joven de 18 años, es la reciente vícitma que deja la explosión de pipa en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer la cifra fatal de 29 personas fallecidas víctimas de la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de La Concordia, en Iztapalapa.

A través de un mensaje en redes, dio a conocer que suman 29 las personas que han perdido la vida, 39 fueron dadas de alta y 16 aun permanecen bajo vigilancia médica.

¿Quién es la última vícitma de la explosion de pipa en Iztapalapa?

La pérdida más reciente es un joven de 18 años que en vida respondía al nombre de Alí Yael González, quien era atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación, debido a la gravedad de sus lesiones tras el accidente.

Alí Yael González, era estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y vivía en Chimalhuacán, Estado de México.

