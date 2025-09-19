;

  • 19 SEP 2025, Actualizado 08:37

Sube a 22 la cifra de muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud informó que 25 personas continúan hospitalizadas.

Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa: Lista de hospitales a los que fueron trasladadas las víctimas

Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa: Lista de hospitales a los que fueron trasladadas las víctimas

Zaira de la Rosa

Este jueves, subió a 22 el número de fallecidos a causa de la explosión de una pipa de gas, bajo el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Las cifras son:

Hospitalizadas: 25

Altas: 37

Muertos: 22

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Explosión de pipa en el Puente de la Concordia fue por exceso de velocidad: Bertha Alcalde Luján

Las víctimas mortales son:

  • Armando Chávez, 45 años
  • Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
  • Misael Cano Rodríguez, 39 años
  • Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años
  • Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
  • Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
  • Eduardo Noé García Morales, edad no definida
  • José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
  • Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
  • Jorge Islas Flores, 50 años
  • Alicia Matías Teodoro, 49 años
  • Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
  • Gilberto Aron, 47 años
  • Jesús Joel Tovar García, 40 años
  • Edgar Santiago Álvarez, 51 años
  • Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
  • Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
  • Fernando Soto Munguía, 34 años
  • Eduardo Romero Armas, 30 años
  • Norma Chávez Ortega, 50 años
  • Abril Díaz Castañeda, 34 años

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Familiares de heridos denuncian mal uso de donaciones tras explosión Iztapalapa en Puente de la Concordia

Siete de los lesionados se encuentran en el Hospital Rubén Leñero; tres en el Hospital Regional 197 Texcoco; cuatro en el Instituto Nacional de Rehabilitación; dos en el ISSSTE Zaragoza y dos en el Hospital de la Magdalena de las Salinas.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad