Sube a 22 la cifra de muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa

Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa: Lista de hospitales a los que fueron trasladadas las víctimas

Este jueves, subió a 22 el número de fallecidos a causa de la explosión de una pipa de gas, bajo el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Las cifras son:

Hospitalizadas: 25

Altas: 37

Muertos: 22

Las víctimas mortales son:

Armando Chávez, 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años

Misael Cano Rodríguez, 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Eduardo Noé García Morales, edad no definida

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años

Jorge Islas Flores, 50 años

Alicia Matías Teodoro, 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años

Gilberto Aron, 47 años

Jesús Joel Tovar García, 40 años

Edgar Santiago Álvarez, 51 años

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años

Fernando Soto Munguía, 34 años

Eduardo Romero Armas, 30 años

Norma Chávez Ortega, 50 años

Abril Díaz Castañeda, 34 años

Siete de los lesionados se encuentran en el Hospital Rubén Leñero; tres en el Hospital Regional 197 Texcoco; cuatro en el Instituto Nacional de Rehabilitación; dos en el ISSSTE Zaragoza y dos en el Hospital de la Magdalena de las Salinas.

