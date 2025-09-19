Sube a 22 la cifra de muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa
La Secretaría de Salud informó que 25 personas continúan hospitalizadas.
Este jueves, subió a 22 el número de fallecidos a causa de la explosión de una pipa de gas, bajo el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Las cifras son:
Hospitalizadas: 25
Altas: 37
Muertos: 22
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Explosión de pipa en el Puente de la Concordia fue por exceso de velocidad: Bertha Alcalde Luján
Las víctimas mortales son:
- Armando Chávez, 45 años
- Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
- Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
- Misael Cano Rodríguez, 39 años
- Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años
- Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
- Eduardo Noé García Morales, edad no definida
- José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
- Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
- Jorge Islas Flores, 50 años
- Alicia Matías Teodoro, 49 años
- Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
- Gilberto Aron, 47 años
- Jesús Joel Tovar García, 40 años
- Edgar Santiago Álvarez, 51 años
- Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
- Fernando Soto Munguía, 34 años
- Eduardo Romero Armas, 30 años
- Norma Chávez Ortega, 50 años
- Abril Díaz Castañeda, 34 años
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Familiares de heridos denuncian mal uso de donaciones tras explosión Iztapalapa en Puente de la Concordia
Siete de los lesionados se encuentran en el Hospital Rubén Leñero; tres en el Hospital Regional 197 Texcoco; cuatro en el Instituto Nacional de Rehabilitación; dos en el ISSSTE Zaragoza y dos en el Hospital de la Magdalena de las Salinas.