Mes del Testamento en CDMX 2025: Cómo aprovechar el Testamóvil y otros servicios para tramitarlo
Este documento se puede tramitar en tres distintas sedes. Conoce cuáles son
Ahora que es el mes del testamento, la Ciudad de México ofrece varias opciones para que puedas realizar este trámite, incluso con asesoría y apoyo totalmente gratis por parte de las autoridades.
Aquí te contamos todos los detalles.
Las tres maneras de tramitar tu testamento
Módulo central de la DGRT
Puedes lanzarte al módulo central de la Dirección General de Regularización Territorial, ubicado en Azafrán 18 esquina Azucarillos, Granjas México, Alcaldía Iztacalco.
Testamóvil
Sí, como lo escuchas. El Testamóvil es un vehículo que lleva los servicios de asesoría testamentaria directamente a tu colonia, cuya atención es gratis y visita varias alcaldías en distintos horarios.
Para que puedas conocer las fechas y ubicaciones, revisa las redes sociales de la DGRT picándole aquí.
Módulos de atención ciudadana
Y también puedes acudir a los módulos de atención ciudadana en las alcaldías, cuyas direcciones son:
- Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
- Venustiano Carranza: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, CP 15100
- Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, CP 14000
- Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, CP 13460
- Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, CP 16010
- Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, CP 04300
- Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, CP 09000
- Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, CP 01150
- Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, CP 10580
- Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, CP 11860
- Cuajimalpa: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), CP 05000
¿Qué bienes se pueden heredar en un testamento?
De acuerdo con la DGRT, en un testamento puedes heredar prácticamente cualquier pertenencia acumulada, así como también es posible heredar bienes tanto actuales como futuros.
- Propiedades inmobiliarias
- Cuentas bancarias e inversiones
- Automóviles
- Joyería
- Objetos personales de valor
- Obras de arte
- Derechos de autor
