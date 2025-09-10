Mes del Testamento en CDMX 2025: Cómo aprovechar el Testamóvil y otros servicios para tramitarlo / Westend61

Ahora que es el mes del testamento, la Ciudad de México ofrece varias opciones para que puedas realizar este trámite, incluso con asesoría y apoyo totalmente gratis por parte de las autoridades.

Aquí te contamos todos los detalles.

Las tres maneras de tramitar tu testamento

Módulo central de la DGRT

Puedes lanzarte al módulo central de la Dirección General de Regularización Territorial, ubicado en Azafrán 18 esquina Azucarillos, Granjas México, Alcaldía Iztacalco.

Testamóvil

Sí, como lo escuchas. El Testamóvil es un vehículo que lleva los servicios de asesoría testamentaria directamente a tu colonia, cuya atención es gratis y visita varias alcaldías en distintos horarios.

Para que puedas conocer las fechas y ubicaciones, revisa las redes sociales de la DGRT picándole aquí.

Módulos de atención ciudadana

Y también puedes acudir a los módulos de atención ciudadana en las alcaldías, cuyas direcciones son:

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Venustiano Carranza: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, CP 15100

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, CP 15100 Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, CP 14000

Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, CP 14000 Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, CP 13460

Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, CP 13460 Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, CP 16010

Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, CP 16010 Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, CP 04300

Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, CP 04300 Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, CP 09000

Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, CP 09000 Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, CP 01150

Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, CP 01150 Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, CP 10580

Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, CP 10580 Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, CP 11860

Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, CP 11860 Cuajimalpa: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), CP 05000

¿Qué bienes se pueden heredar en un testamento?

De acuerdo con la DGRT, en un testamento puedes heredar prácticamente cualquier pertenencia acumulada, así como también es posible heredar bienes tanto actuales como futuros.

Propiedades inmobiliarias

Cuentas bancarias e inversiones

Automóviles

Joyería

Objetos personales de valor

Obras de arte

Derechos de autor

