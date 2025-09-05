Mes del Testamento en CDMX 2025: Ubicación de los módulos para tramitar tu testamento durante TODO septiembre

Mes del Testamento en CDMX: Ubicación de los módulos para tramitar tu testamento durante todo septiembre 2025.

Desde que comenzó septiembre, la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México anunció asesoría y apoyo para realizar tu testamento. ¿Por qué? Pues este mes es del Testamento, y durante todo septiembre podrás sacar este documento con mucha más facilidad.

¿Para qué sirve un testamento?

Si todavía no te queda del todo claro, el testamento es un documento personal, revocable y libre, otorgado ante notario, en el que una persona expresa su voluntad sobre la distribución de su patrimonio, así lo explica la DGRT de la CDMX.

Personal: solo el titular de los bienes puede hacerlo, sin representación.

Revocable: el último testamento realizado legalmente es el que tiene validez, dejando sin efecto a los anteriores; puede modificarse cuantas veces se desee.

Libre: nadie puede ser obligado a otorgar un testamento ni a revelar su contenido.

¿Dónde tramitar el testamento en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, estos son once de los módulos a los que puedes ir:

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CP 15100. Tlalpan en Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP 14000. Tláhuac en Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, Alcaldía Tláhuac, CP 13460. Xochimilco y Milpa Alta en Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, Alcaldía Xochimilco, CP 16010. Coyoacán y Benito Juárez en Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, Alcaldía Coyoacán, CP 04300. Iztapalapa e Iztacalco en Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, CP 09000. Álvaro Obregón en Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, Alcaldía Álvaro Obregón, CP 01150. Magdalena Contreras en Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, Alcaldía Magdalena Contreras, CP 10580. Mesa de recepción Miguel Hidalgo en Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11860. Mesa de recepción Cuajimalpa en Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CP 05000.

