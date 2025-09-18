Más de 25 mil inmuebles participarán en el Simulacro Nacional 2025: Myriam Urzúa

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, pidió a la ciudadanía participar en el Simulacro Nacional 2025

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, pidió a la ciudadanía participar en el Simulacro Nacional 2025 y señaló que por primera vez se va a difundir a nivel nacional una alerta cívica a través de los teléfonos celulares, además de que participarán más de 25 mil inmuebles.

“Se han hecho varios ensayos, es decir, para la Ciudad de México esta es la segunda ocasión que se la usa, pero ahora esto va a ser a nivel nacional”.

¿De qué manera participarán los diferentes estados del país?

Urzúa informó que cada uno de los estados de la República Mexicana tendrá una hipótesis distinta: un sismo, una erupción volcánica o un tsunami. En la Ciudad de México la hipótesis será un sismo de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Esto es muy importante, un terremoto de esta magnitud puede tener daños reales en vivienda, en infraestructura, en instalaciones estratégicas, en las líneas vitales de la ciudad. Entonces, son hipótesis que ponemos justamente para atender con mucha atención, con mucha detención realmente toda esta infraestructura que tenemos en la ciudad”.

Escenarios en la Ciudad de México

En la Ciudad de México habrá dos escenarios: uno en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez y otro en Reforma 222. Se realizará una evacuación aeromédica, se trabajarán temas de colapsos, incendios con la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos, el ERUM, la Cruz Roja, el CRUM, Protección Civil de la UNAM, Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo.

Además, en las diferentes alcaldías de la capital se tendrán diversos escenarios, todo con la finalidad de que la población observe la capacidad de los servicios de emergencia.

