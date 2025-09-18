Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿iOS o Android? Este mensaje de alerta sísmica recibirás según tu sistema operativo

Con motivo del Segundo Simulacro Nacional que se realizará este viernes, el sistema de alertamiento masivo llegará a millones de teléfonos en el país. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los mensajes tendrán diferencias dependiendo del sistema operativo que utilices, es decir, Android o iOS.

¿Cómo configurar tu teléfono para recibir alertas del simulacro nacional?

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el titular José Antonio Peña Merino explicó que, de fábrica, los teléfonos ya tienen configurada la opción para recibir alertas de emergencia. Pero, en caso de que no sea así, detalló que, para usuarios de android, deberán:

Entrar a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas para activar la opción.

Por otro lado, en el caso de iPhone, señaló que debes ir a Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales y activar todas las opciones que aparecen.

¿Qué mensaje recibirás según tu sistema operativo durante el segundo simulacro?

En cuanto al mensaje que se recibirá, este dependerá del dispositivo que tengas. Para Android, llegará una señal con la siguiente leyenda:

“Este es un mensaje para probar el sistema nacional de alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025.”

Mientras que para los usuarios de iPhone, el funcionario dijo que, por defecto, los teléfonos de Apple tienen configurado el mensaje con la leyenda “Alerta presidencial”. Es decir, el mismo que llegó en abril durante el primer simulacro. Por ello, ese será el mensaje que recibirán los usuarios de iPhone, aunque el funcionario detalló que están buscando homologarlo con el resto de los dispositivos.

¿Necesitas descargar una app para recibir la alerta sísmica del simulacro?

Además, detalló que no será un mensaje de texto, pues llegará directo a tu pantalla sin entrar a ningún chat. Tampoco es una aplicación no necesitas descargar ni actualizar nada porque esta señal aparecerá en pantalla y sonará fuerte, aunque el teléfono esté en silencio, bloqueado o en uso.

