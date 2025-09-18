Clases en CETIS 78 de Tamaulipas se reanudan este viernes, confirma SEP, tras ataque al director por presunto acoso
Autoridades ya investigan las denuncias por acoso sexual contra el docente.
Una manifestación pacífica convocada por estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 78 de Altamira, Tamaulipas, para exigir la destitución de Julio César Barrón, director del plantel acusado de presunto acoso sexual, derivó en una trifulca después de que varios alumnos lo agredieran.
La confrontación inició cuando un grupo de estudiantes golpeó al docente en el patio de la escuela mientras conversaba con otro directivo. Aunque algunos intentaron calmar los ánimos, el director fue rodeado y golpeado repetidas veces. Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para detener el conflicto.
Inician investigación contra Julio César Barrón en Tamaulipas
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por las denuncias de acoso y detalló que, tras el incidente, se implementaron medidas de seguridad en el plantel.
SEP: CETIS reanuda clases este viernes 19 de septiembre
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública anunció este jueves que las clases presenciales se reanudarán el viernes 19 de septiembre, luego de que se realizaron de manera remota. Además, la dependencia confirmó la investigación contra el director del CETis 78 y dijo que dará seguimiento a las denuncias y a los hechos ocurridos, en coordinación con las autoridades educativas y de seguridad correspondientes.
