Clases en CETIS 78 de Tamaulipas se reanudan este viernes, confirma SEP, tras ataque al director por presunto acoso

Una manifestación pacífica convocada por estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 78 de Altamira, Tamaulipas, para exigir la destitución de Julio César Barrón, director del plantel acusado de presunto acoso sexual, derivó en una trifulca después de que varios alumnos lo agredieran.

La confrontación inició cuando un grupo de estudiantes golpeó al docente en el patio de la escuela mientras conversaba con otro directivo. Aunque algunos intentaron calmar los ánimos, el director fue rodeado y golpeado repetidas veces. Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para detener el conflicto.

@notijaliscotv Estudiantes del Cetis 78 en Altamira, Tamaulipas, dieron una golpiza al director del plantel quien fue señalado por varias alumnas de presunto acoso sexual. En hechos que fueron grabados por celulares, unos 10 alumnos atacaron al funcionario frente a la sala de maestros del plantel. Diversos medios y publicaciones en las redes dieron cuenta de la agresión, que no pudo impedir personal de la institución educativa, y las clases fueron suspendidas en tanto las autoridades deslindan responsabilidades tanto por la supuesta conducta del docente como por los actos de violencia. ♬ sonido original - Jalisco Noticias - Jalisco Noticias

Inician investigación contra Julio César Barrón en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por las denuncias de acoso y detalló que, tras el incidente, se implementaron medidas de seguridad en el plantel.

#VoceríaInforma



Autoridades acudieron al CETis No. 78 en Altamira ante una manifestación de alumnos.



Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar.



Asimismo, se llevan… pic.twitter.com/xidpOpn8vi — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 17, 2025

SEP: CETIS reanuda clases este viernes 19 de septiembre

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública anunció este jueves que las clases presenciales se reanudarán el viernes 19 de septiembre, luego de que se realizaron de manera remota. Además, la dependencia confirmó la investigación contra el director del CETis 78 y dijo que dará seguimiento a las denuncias y a los hechos ocurridos, en coordinación con las autoridades educativas y de seguridad correspondientes.

