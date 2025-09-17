Vinculan a proceso a chofer por choque de autobús con tren en Atlacomulco

Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús que chocó contra un tren en Atlacomulco fue vinculado proceso.

La Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús que chocó contra un tren en Atlacomulco, accidente en el que murieron 10 personas y 62 más resultaron lesionadas.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público presentó pruebas que permitieron al juez determinar la vinculación a proceso de Gustavo Alfredo “N” por homicidio culposo y lesiones.

Se fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias establecieron que el conductor manejaba un autobús de la empresa Herradura de Plata con 72 pasajeros. El accidente ocurrió cuando reanudó la marcha en un cruce de la carretera Atlacomulco-El Oro, sin percatarse de la proximidad del tren. Testigos aseguraron que llevaba la música muy alta, lo que presuntamente le impidió escuchar el claxon de la locomotora.

TE PUEDE INTERESAR: “Trenazo” en Atlacomulco que acabó con 10 vidas fue por llevar la música al límite

¿Cuál es el saldo del accidente y qué sigue en la investigación?

El impacto ocasionó la muerte de 10 personas (siete mujeres y tres hombres) y dejó 62 lesionados, de los cuales 42 ya fueron dados de alta, 10 permanecen hospitalizados en estado delicado y tres más se reportan como estables.

Tras el accidente, el chofer huyó del lugar, pero fue detenido días después en Morelia, Michoacán, con apoyo de la Fiscalía estatal, e ingresado al penal de El Oro.

La FGJEM aclaró que el imputado es considerado inocente hasta que se emita sentencia. También precisó que, aunque el caso se investiga en el fuero común, la seguridad ferroviaria es competencia federal, por lo que el expediente podría turnarse al Ministerio Público Federal si se determina responsabilidad en la señalización o infraestructura de la vía.

ahz.