Recibe Senado iniciativa sobre Juicio de Amparo… proponen parlamento abierto

Recibe el Senado de la República la iniciativa de ley que busca modificar la Ley de Amparo en México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República recibió este miércoles 17 de septiembre el proyecto de dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo que, de acuerdo a la Primera Mandataria, buscará disminuir los tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma a Ley Amparo limitaría derechos ciudadanos, alerta Claudia Anaya

En sesión de la comisión de Justicia, su presidente, Javier Corral, calificó de importante esta reforma para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad, por lo que dijo, es necesario analizar los pros y los contras a través de un parlamento abierto.

“Lo que hemos aquí acordado en la comisión de Justicia es abrir un proceso de discusión abierta para conocer la opinión de las partes interesadas y expertos y por supuesto que es una ruta que tendrá que trazar las tres comisiones, me parece que es un tema de la mayor importancia, de la mayor relevancia, que debe ser analizado en sus méritos y que debemos de darnos el tiempo, el método, y la manera para escuchar inquietudes y preocupaciones e incluso para ver los pros y los contras”.

¿Qué opina la oposición de la reforma a la Ley de Amparo?

Aunque la oposición se dijo a favor de abrir la discusión, el priísta Manuel Añorve Baños alertó que podría tratarse de un traje a la medida para el gobierno.

“Yo respeto mucho al senador Javier Corral, compañero senador, desgraciadamente la experiencia que tuvimos en los conversatorios, o parlamentos abiertos llámele como quiera, en el tema de la ley de telecomunicaciones es que quedó simple y sencillamente como un simulatorio, pareciera que otra vez va a ser un simulatorio, a pesar del anuncio que se ha hecho y la conclusión va a ser, un traje a la medida de un gobierno autoritario”.

TE PODRÍA INTERESAR: Anaya es un prófugo de la justicia con fuero, responde Luisa Alcalde al panista

En tanto, el panista Ricardo Anaya enfatizó que esta es una manzana envenenada.

“Hay una manzana envenenada. Aquí lo que están haciendo es privando a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad. Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen. Nosotros vamos a dar la batalla, por supuesto, en este tema. Si queremos convocar a un Parlamento abierto, que vengan los especialistas”.

Durante la sesión del pleno, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que el oficio que remitió la Secretaría de Gobernación, fue turnado a las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos el pasado 15 de septiembre.

ahz.