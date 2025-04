Ley Telecom no es un albazo, su discusión lleva décadas: José Antonio Álvarez Lima

“La discusión de la Ley de Telecomunicaciones lleva décadas, no es un albazo”, aseguró el senador de Morena Antonio Álvarez Lima, justificando la aprobación fast track de Morena que tuvo que finalmente fue revertida por la presidenta Claudia Sheinbaum quien pidió que la Ley sea debatida y se escuche a todos los sectores antes de su aprobación.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el senador morenista, recalcó que tras la desaparición del IFT, órgano regulador, por mandato oficial les fue encargada una Ley de Telecomunicaciones, la que aseguró “se ha discutido en diferentes foros” y resaltó que el día de su aprobación fue tras una larga sesión en la que aseguró “se escucharon todas las voces de todos los partidos políticos... se votó en comisiones y se ganó por mayoría, 29 a favor y 9 en contra”, justificó.

No obstante, tras el revés presidencial a la bancada de Morena, aseguró, “nos vamos a ver pronto todos los actores políticos, económicos y empresariales, se va a escuchar”.

Se acordó que la Presidenta tenía razón y por eso se va a abrir el periodo de escucha, dijo, pero recalcó: “No vamos a hacer una ley a gusto de los críticos, no se va a imponer la opinión de Ricardo Anaya”, recalcó.

Afirmó que “se tomarán en cuenta cuestiones razonables”, pues reconoció que “no se pueden revisar todos los contenidos extranjeros, sería absurdo”.

Aseguró que “no hay prejuicios por parte de los senadores de Morena y que en el ADN de morena no está la censura ni la represión…. Como ocurría en años anteriores”.