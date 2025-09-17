MC denuncia irregularidades en elecciones de Veracruz ante el INE

MC acusa que las elecciones de Veracruz en Poza Rica y Papantla fueron manipuladas para favorecer a Morena

Juan Manuel Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano denunció ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) diversas irregularidades en las elecciones de Veracruz en Poza Rica y Papantla para favorecer a Morena.

Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la Gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz.



Quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla y alterar el voto de la gente. pic.twitter.com/jy35fcEQ1L — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) September 16, 2025

Te puede interesar: Acusan a Morena de “fraude a la antigüita” en elecciones de Veracruz

¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Veracruz en Poza Rica?

Luego de que el Tribunal electoral de Veracruz revocó el triunfo de MC en el municipio de Poza Rica para dárselo a Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y el Partido Verde Ecologista, Ramírez alertó sobre la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en el proceso electoral.

Como representante de @MovCiudadanoMX ante el Consejo General del @INEMexico, Juan Manuel Ramírez (@jockravez) hizo un llamado al Instituto para que se pronuncie ante la omisión de la Mesa Directiva del Senado de no publicar la reforma salarial que beneficia a personal de… pic.twitter.com/tCWUD4CNwx — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) July 28, 2025

Puedes leer más aquí: Impediremos el fraude electoral en Veracruz: MC

¿Qué denunció Morena en el Consejo General del INE?

En tanto el diputado Guillermo Santiago Rodríguez, de Morena, evidenció que el PRI en Coahuila pretende continuar con las prácticas de corrupción e impunidad que promueve el exgobernador Rubén Moreira y el dirigente nacional, Alejandro Moreno...

Esto luego de que en el Consejo General se presentó la modificación a la Convocatoria para el proceso de selección y designación del Organismo Público Local de la entidad de Coahuila por el que se deja sin efectos la incorporación de una vacante de consejería electoral.

Síguenos en Google News y encuentra más información