MC denuncia irregularidades en elecciones de Veracruz ante el INE
Movimiento Ciudadano denunció anomalías en las elecciones Veracruz en Poza Rica y Papantla, mientras el INE revisa las resoluciones del Tribunal Electoral estatal.
Juan Manuel Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano denunció ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) diversas irregularidades en las elecciones de Veracruz en Poza Rica y Papantla para favorecer a Morena.
¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Veracruz en Poza Rica?
Luego de que el Tribunal electoral de Veracruz revocó el triunfo de MC en el municipio de Poza Rica para dárselo a Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y el Partido Verde Ecologista, Ramírez alertó sobre la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en el proceso electoral.
¿Qué denunció Morena en el Consejo General del INE?
