Acusan a Morena de “fraude a la antigüita” en elecciones de Veracruz

Tribunal revoca triunfo de MC en Poza Rica, Veracruz y se lo da a Morena

En entrevista para “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, denunció un presunto fraude electoral en Veracruz en los municipios de Poza Rica y Papantla, en el estado de Veracruz. Las irregularidades comenzaron desde que su partido se declaró ganador en ambos municipios durante la pasada elección de junio.

Zavala señaló directamente a la gobernadora Rocío Nahle y a Morena por una “cadena de irregularidades”.

“Nosotros lo hemos sostenido, auspiciada por la gobernadora del estado, Rocío Nahle, obviamente en una maniobra con el partido Morena y con sus aliados en el estado, y ayer pues se consuma de otra vez, ahí faltan etapas en la cadena de impugnación, pero ayer sesiona el Tribunal Estatal del Estado de Veracruz para confirmar el recuento en el municipio de Poza Rica y en el caso de Papanta”. — Juan Zavala

“Sacan las boletas y ahí donde estaba votado @MovCiudadanoMX, con una pluma que nosotros sostenemos que es idéntica, tachan el partido de abajo que es Partido Verde, como si la gente hubiera ido a votar por ambos partidos en más de 2 mil casos", @JzavalaGt.



— Así Las Cosas (@asilascosasw) September 17, 2025

¿Qué irregularidades denunció Movimiento Ciudadano?

El diputado explicó que las presuntas anomalías incluyen la manipulación de boletas electorales, pues se encontraron paquetes electorales abiertos en los que, con un mismo tipo de pluma, se marcaba el voto por el Partido Verde en boletas donde Movimiento Ciudadano había sido votado, para así anular el sufragio.

“Tachan el partido de abajo, que es el Partido Verde, como si la gente hubiera ido a votar por Movimiento Ciudadano y por el Partido Verde en más de dos mil casos, en los dos municipios, y con eso, el voto que era para Movimiento Ciudadano termina siendo nulo”. — Juan Zavala

El Tribunal Electoral de Veracruz confirmó el recuento de votos en ambos municipios. Sin embargo, Zavala acusa que en el caso de Poza Rica, el reconteo terminó por “robarnos los 500 votos y se los dan a Morena”.

Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la Gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz.



Quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla y alterar el voto de la gente. pic.twitter.com/jy35fcEQ1L — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) September 16, 2025

¿Qué sigue tras la resolución del Tribunal?

Movimiento Ciudadano agotará todas las instancias legales, incluyendo la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el legislador expresó preocupación por el actual clima de justicia electoral en el país.

El diputado Zavala invitó a ver un video de seis minutos que se subió en las redes sociales de Movimiento Ciudadano que documenta el presunto fraude electoral Veracruz.

“De verdad, teníamos 30, 35 años sin ver este tipo de fraudes en el país… La preocupación es que pueda seguir ocurriendo si en este caso no se manden mensajes claros y mensajes contundentes en el país”. — Juan Zavala

