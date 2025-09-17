Capturan a presuntos integrantes del CJNG en el Edomex en posesión de autos de alta gama

La detención de cuatro presuntos integrantes del CJNG se realizó derivado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN); durante la intervención, recuperaron tres vehículos de alta gama con reporte de robo.

A través de una denuncia se tuvo conocimiento del robo de tres camionetas mismas que fueron sustraídas de un tráiler denominado madrina, esto en la calle Prolongación del Rey, en la colonia San Antonio, en el municipio de Melchor Ocampo.

¿Cómo localizaron los vehículos y a los presuntos responsables?

Efectivos de las tres dependencias que realizaban patrullajes de vigilancia, acciones trazadas en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz; efectuaron un despliegue estratégico de inteligencia y ubicaron tres automotores que cumplían con características descritas en el reporte, en la zona de comidas del paraje La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac.

Apegados al protocolo de actuación, solicitaron una revisión a los datos de identificación vehicular a los tripulantes, tras cotejar la información confirmaron que se trataba de las unidades referidas en la consigna operativa.

¿Quiénes son los detenidos y cuál es su situación jurídica?

Luego de informar que el poseer automotores con reporte de robo es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Ramón “N” alías el “Goncho”, José “N” alias el “Chilango”, Edgar “N” alías el “Araña” y Neftalí “N” alías el “Ney”.

Los sujetos refirieron que llevarían las camionetas a Zirándaro en el estado de Guerrero, además de acuerdo con las averiguaciones podrían pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Jalisco.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos junto con los vehículos recuperados fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

