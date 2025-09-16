Adiós a la alianza Aeroméxico-Delta: ¿Qué significa para los viajeros?

La única esperanza de volver a tener la alianza es que México implemente el "cielo abierto", a lo que se opone el gobierno mexicano / mixmotive

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto fin a la alianza comercial entre Aeroméxico y Delta Airlines, una decisión que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este acuerdo permitía a ambas aerolíneas coordinar rutas, capacidad y precios en los vuelos entre México y Estados Unidos, pero ahora, esta colaboración llega a su fin.

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, la periodista experta en aviación, Rosario Avilés, señaló que la alianza podría tener graves consecuencias para los viajeros.

¿Cómo afectará a los bolsillos de los pasajeros?

Rosario Avilés detalló que el principal impacto de esta ruptura será el aumento de los precios de los boletos. La alianza permitía a las aerolíneas coordinar rutas y tarifas, lo que ofrecía opciones más accesibles.

Sin la colaboración, los costos se elevarán, afectando directamente a los consumidores. Avilés citó un cálculo de Aeroméxico y Delta que estima un aumento anual de más de 800 millones de dólares para los viajeros.

Además del encarecimiento, habrá una reducción en las opciones de viaje. Se verán comprometidas:

23 frecuencias de vuelos directos en 21 rutas.

1.8 millones de asientos de ida y vuelta transfronterizos.

Más de mil itinerarios de una sola escala.

Esta situación es especialmente delicada, ya que la medida afecta a uno de los mercados aéreos más importantes del mundo y llega en un momento clave, con el Mundial de Fútbol de 2026 a la vuelta de la esquina.

¿Cuál es el origen del problema?

Aunque el Departamento del Tesoro estadounidense argumenta que la alianza creaba una “ventaja injusta” y afectaba a la competencia, Avilés explicó que esta decisión es una respuesta a acciones unilaterales del gobierno mexicano.

La periodista señaló que los problemas comenzaron cuando las autoridades mexicanas obligaron a las aerolíneas de carga a trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Más tarde, la reducción de los slots (derechos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para varias aerolíneas estadounidenses empeoró la situación.

Las afectaciones no solo serán económicas, también operativas / Jeff Greenberg Ampliar

Estos actos generaron múltiples quejas por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, llevando a la cancelación de la alianza.

¿Hay alguna solución a la vista?

Existe una pequeña posibilidad de revertir la situación. El Departamento del Tesoro ha dejado la puerta abierta para que se vuelva a solicitar una inmunidad antimonopolio, pero bajo una condición: que México acepte un acuerdo de “cielos abiertos” con Estados Unidos.

Este tipo de convenio permitiría a las aerolíneas de ambos países operar sin tantas restricciones, lo que podría restaurar la alianza, algo a lo que México se ha opuesto en el pasado, lo que hace incierto si el gobierno federal aceptará la negociación.

La única esperanza de volver a tener la alianza es que México implemente el "cielo abierto", a lo que se opone el gobierno mexicano / mixmotive Ampliar

