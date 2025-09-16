Fin de la alianza entre Aeroméxico y Delta fue por trato de México a aerolíneas de EU y presión de uso del AIFA: Carlos Torres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de poner fin a la alianza entre Aeroméxico y Delta, el experto en aviación, Carlos Torres, explicó que la decisión se debe al trato que dio México a las aerolíneas estadounidenses, lo cual representó un incumplimiento al acuerdo bilateral firmado desde 2015.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Torres recordó que este esquema permitía que ambas aerolíneas operaran como si fueran una sola empresa, con inmunidad antimonopolio, lo que se traducía en mayor oferta de vuelos, mejores tarifas y expansión del mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum encabeza desfile militar con llamado contra injerencias extranjeras

El especialista señaló que la industria aérea mexicana retrocedió desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió operar con dos aeropuertos bajo una política distinta a la tendencia internacional.

#AlAire | @CTorres2024, experto en Aviación



Departamento de Transporte de EU ordenó a Delta y Aeromexico disolver su empresa conjuntahttps://t.co/3RiZ2LHn9o — W Radio México (@WRADIOMexico) September 16, 2025

Quejas de Estados Unidos contra México

El gobierno norteamericano documentó dos medidas que motivaron el rompimiento del acuerdo:

La salida de aerolíneas de carga del AICM para trasladarlas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El recorte de slots, es decir, horarios de aterrizaje y despegue en el AICM.

“Las observaciones que hace el gobierno norteamericano, que no fueron atendidas por el gobierno de México en este sentido, es en realidad la raíz de esta decisión”, apuntó Torres.

El experto precisó que el gobierno de Estados Unidos acusó que la alianza entre Aeroméxico y Delta monopolizaba gran parte de los slots en el AICM, lo que obstaculizaba la competencia con aerolíneas como American Airlines y United, las cuales vieron una justificación para exigir el fin de este esquema.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



🔴¡Qué discurso se acaba de aventar el titular de la @SEMAR_mx , el Almirate, Raymundo Pedro Morales Ángeles en medio del escándalo de la red de huachicol!



📌Y lo más reciente relacionado con el escándalo de #LaBarredora



Escucha a… pic.twitter.com/fNh54U8Dzg — W Radio México (@WRADIOMexico) September 16, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información