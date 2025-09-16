Ordena Estados Unidos poner fin a la alianza Aeroméxico/Delta a partir de 2026

Estados Unidos ordenó que la alianza Aeroméxico-Delta deberá llegar a su fin en 2026. más retrasos en el AICM / W Radio ( Cuartoscuro )

El Gobierno de Estados Unidos anunció que la alianza entre las aerolíneas Aeroméxico y Delta terminará el 1 de enero de 2026, una decisión que la empresa mexicana calificó como perjudicial para la conectividad y el turismo.

En un comunicado, Aeroméxico lamentó la medida y subrayó que, pese a la ruptura, los acuerdos de código compartido seguirán vigentes, lo que permitirá a los usuarios mantener acceso a la red de vuelos de ambas compañías.

Trump acusa distorsión del mercado aéreo

El gobierno de Donald Trump justificó la decisión argumentando que México mantiene una estrategia de “intervención y distorsión del mercado” al restringir operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y prohibir los vuelos de carga exclusivos.

El Departamento de Transporte ya había impuesto restricciones en julio pasado como represalia por la reducción de operaciones en el AICM, ordenada por el gobierno mexicano desde 2022.

México defiende su política aérea

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existen fundamentos para limitar los vuelos entre ambos países y defendió la política aeronáutica nacional como una medida para ordenar la saturación en el aeropuerto capitalino.

ahz.