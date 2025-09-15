Detienen en Michoacán al chofer que participó en “trenazo” de Atlacomulco, Edomex que dejó 10 muertos

gustavo Alfredo "N" chofer que participó en “trenazo” de Atlacomulco, Edomex que dejó 10 muertos, fue detenido en Michoacán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la detención de Gustavo Alfredo “N”, operador del autobús de pasajeros de dos pisos que fue partido por un tren en Atlacomulco, dejando un saldo de 10 muertos y 55 lesionados.

La captura ocurrió en el estado de Michoacán, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Autoridades estatales confirmaron que el detenido será trasladado al Estado de México, donde enfrentará proceso judicial.

¿Cómo fue el al accidente del 8 de septiembre en Atlacomulco?

De acuerdo con la investigación, el siniestro ocurrió cuando la unidad que se dirigía de San Felipe del Progreso a la Ciudad de México, circulaba sobre la carretera Atlacomulco-Maravatío. El chofer habría intentado ganarle el paso al tren, lo que provocó que el autobús fuera partido en dos.

En el lugar murieron 10 personas y otras 55 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

TE PUEDE INTERESAR: Tren arrolla a camión de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, se reportan 10 muertos y 42 heridos

El chofer, presunto responsable rendirá cuentas.

Tras el accidente, el operador permaneció prófugo hasta su detención este domingo en Michoacán. La FGJEM adelantó que se dará a conocer en breve el proceso legal que enfrentará por homicidio culposo y lesiones.

ahz.