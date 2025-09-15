Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

La explosión de pipa en el Puente de la Concordia dejó hasta ahora 15 fallecidos y 38 hospitalizados.

La cifra de víctimas mortales por la trágica explosión de pipa en el Puente de la Concordia continúa en aumento. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este lunes el fallecimiento de una persona más, elevando el número de decesos a 15. La nueva víctima permanece en calidad de desconocida.

⚠️ La Secretaría de Salud de la Ciudad de México lamenta profundamente la situación derivada del incidente ocurrido en #Iztapalapa pic.twitter.com/YkP9j09NCq — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

El trágico suceso, que conmocionó a la capital, ocurrió hace semanas cuando una pipa que transportaba combustible explotó en la vialidad que conecta la Calzada Ignacio Zaragoza con la Autopista México-Puebla.

Esto causó daños severos en vehículos y estructuras aledañas, dejando un saldo lamentable de 15 fallecidos. Además, 38 personas permanecen hospitalizadas, y 30 fueron dadas de alta.

El Hospital Regional Ignacio Zaragoza, recibió personas con quemaduras de segundo y tercer grado a causa de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia. Ampliar

¿Quién era el conductor de la pipa y cuál es su estado de salud?

Tras la explosión, las autoridades identificaron al conductor de la unidad como Carlos “N”. Informes oficiales señalan que el hombre resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

Se ha reportado que su estado de salud es delicado y permanece bajo vigilancia en un centro hospitalario. Al mismo tiempo, se encuentra bajo custodia, y su situación legal será definida en cuanto su salud lo permita.

Explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza Ampliar

¿Qué investiga la Fiscalía sobre la explosión?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha abierto una carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, a fin de determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica o un manejo indebido de la unidad como el origen de la explosión.

Hay ocho muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información