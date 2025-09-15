¿Quién es Simón Leviev, el “estafador de Tinder” que fue detenido en Europa?

Se estima que Simon Leviev , el "estafador de Tinder", ha robado cerca de 10 millones de dólares a sus víctimas.

La carrera de Simon Leviev, el “Estafador de Tinder” habría llegado a su fin ahora que el ciudadano israelí fue detenido en el aeropuerto de Batumi, Georgia, gracias a una ficha de búsqueda de la Interpol.

Simon Leviev, el "estafador de Tinder" se hace pasar por el heredero del dueño de un imperio de venta de diamantes. Ampliar

¿De qué acusan a Simon Leviev?

Las autoridades del país europeo aún no aclaran qué país ni bajo qué cargos se detuvo a Leviev, un ciudadano israelí cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut.

Sin embargo, de acuerdo con la serie de Netflix que lo catapultó a la fama en 2022, se estima que este sujeto ha obtenido 10 millones de dólares estafando mujeres a través de la aplicación, a quienes envolvía emocionalmente para lograr su objetivo.

El estafador de Tinder usurpa la identidad del hijo de un magnate del comercio de diamantes / Getty Images Ampliar

¿Cómo estafaba Simon Leviev a sus víctimas?

Primero, este estafador profesional se presentaba como heredero de Lev Leviev, un magnate de la comercialización de diamantes, y establecía relación con mujeres a las que citaba en hoteles lujosos e incluso las llevaba en vuelos privados.

Después, le decía a sus víctimas que estaba en peligro y no podía usar sus cuentas bancarias por seguridad, por lo que les pedía cuantiosos préstamos para financiar sus negocios, que nunca devolvía.

Pero no era todo, ya que usaba los datos de estas mujeres para solicitar créditos y préstamos, dejándolas con las deudas.

Su cuenta de Tinde lo mostraba como alguien que vivía entre lujos, ropa cara y viajes constantes debido al supuesto emporio que iba. a heredar.

