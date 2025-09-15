Aumenta a 14 la cifra de fallecidos por la explosión de pipa en Iztapalapa

Crece a 14 la cifra de fallecidos por explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este que tras el incendio de la pipa el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, 14 personas han fallecido.

Indicó que 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta.

TE PUEDE INTERESAR: Silza activa cuarta póliza tras explosión en La Concordia y pide apoyo al Gobierno de CDMX

Actualización oficial sobre víctimas

Luego del corte de las 10:00 de la mañana de este lunes 15de septiembre, la dependencia indicó que en las últimas horas falleció Jesús Joel Tovar García de 40 años de edad; él se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

Luego del corte de las 10 horas, la dependencia indicó que en las últimas horas falleció Jesús Joel Tovar García de 40 años de edad; él se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero.

Pacientes dados de alta

La dependencia indicó que entre las personas que han regresado a sus hogares está un bebé de un año, Leonel Rojas Negrete, que estaba hospitalizado en el Centro Médico Nacional La Raza.

Recientemente fue dado de alta Mario de la Rosa Trejo de 57 años de edad, quien ingresó a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS número 15.

SHN