Aumenta a 14 la cifra de fallecidos por la explosión de pipa en Iztapalapa
La Secretaría de Salud de la CDMX informó que tras la explosión en Iztapalapa ya son 14 las víctimas mortales y 39 personas permanecen hospitalizadas
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este que tras el incendio de la pipa el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, 14 personas han fallecido.
Indicó que 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta.
Actualización oficial sobre víctimas
Luego del corte de las 10:00 de la mañana de este lunes 15de septiembre, la dependencia indicó que en las últimas horas falleció Jesús Joel Tovar García de 40 años de edad; él se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero.
Pacientes dados de alta
La dependencia indicó que entre las personas que han regresado a sus hogares está un bebé de un año, Leonel Rojas Negrete, que estaba hospitalizado en el Centro Médico Nacional La Raza.
Recientemente fue dado de alta Mario de la Rosa Trejo de 57 años de edad, quien ingresó a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS número 15.
