A 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985: El día que México amaneció entre escombros

Han pasado 40 años desde aquel 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México durante casi minuto y medio. Era jueves, 7:19 de la mañana, cuando la tierra comenzó a temblar. Algunos se alistaban para ir a la escuela, otros ya estaban en el trabajo o de camino. De pronto, el movimiento telúrico sorprendió a todos y provocó uno de los peores desastres naturales en la historia del país.

Hasta hoy no existe una cifra exacta de víctimas mortales. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se registraron alrededor de 26 mil fallecidos, mientras que organizaciones de damnificados estimaron hasta 35 mil, según datos del Archivo General de la Nación.

Tras el sismo, miles de personas comenzaron a remover escombros con sus propias manos para salvar las vidas de quienes se encontraban entre el concreto y el acero. La respuesta del gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid fue tardía y poco efectiva, lo que provocó un enorme descontento entre la ciudadanía. Sin electricidad, incomunicados y con fugas de gas latentes, los chilangos de aquella época se enfrentaron a un escenario devastador. Fue entonces que la sociedad civil se organizó por cuenta propia y dio pie a la creación a lo que hoy conocemos como Los Topos, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C.. Bomberos, policías y socorristas también actuaron de manera independiente ante la falta de coordinación de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Segundo Simulacro Nacional 2025: Requisitos que debe tener tu celular para recibir la Alerta Sísmica

La réplica que terminó de golpear a la ciudad

Cuando parecía que lo peor había pasado, una réplica de magnitud 7.6 sacudió la ciudad al día siguiente, el 20 de septiembre, derrumbando los edificios que habían quedado “tocados” por el primer temblor.

Edificios emblemáticos que cayeron

El epicentro del terremoto se localizó en las costas de Michoacán, pero su fuerza golpeó duramente a la capital. Edificios emblemáticos como el Hotel Regis quedaron reducidos a escombros; instalaciones como las de Televisa en Chapultepec, el Centro Médico, el Hospital Juárez, el Conalep Balderas, el Edificio Nuevo León en Tlatelolco, el Multifamiliar Juárez, así como oficinas de la Secretaría del Trabajo, Comunicaciones y Transportes, Comercio y hasta el de la Marina, sufrieron daños graves.

Más de 100 mil estructuras, incluidas viviendas, fueron afectadas en colonias como Tepito, La Lagunilla, Morelos, Guerrero y Valle Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sísmica en México: Estas son las razones por las que NO siempre se activa cuando tiembla

El legado del 85

A pesar del desastre que dejó el sismo, también mostró la urgencia de contar un sistema de prevención y respuesta ante desastres. De ahí surgió el Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, bajo la dirección del ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, en junio de 1986 se inauguró el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Tres años después, en 1989, se creó el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (Sasmex), el primero de su tipo en el mundo. Para 1991, este sistema comenzó a operar con doce estaciones que cubrían parcialmente la costa de Acapulco, Guerrero, marcando un antes y un después en la forma en que México enfrenta los sismos.

TE PUEDE INTERESAR: Ampliará Sismológico Nacional su red de monitoreo de sismos