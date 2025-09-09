Alerta sísmica en México: Estas son las razones por las que NO siempre se activa cuando tiembla

Cuando se trata de sismos, septiembre no siempre es visto con buenos ojos en nuestro país, pues el recuerdo de los terremotos de 1985 y 2017 pesa fuerte, y aunque no todos han causado daños, el simple hecho de escuchar (o no escuchar) la alerta sísmica genera un montón de incertidumbre. Y, seguramente ya lo has notado, hay veces que tiembla y la alerta no se activa, pero ¿por qué ocurre esto?

¿Cómo funciona el sistema de detección?

De acuerdo con el C5, los sensores del SASMEX monitorean las zonas sísmicas y, en cosa de segundos, calculan la magnitud y la distancia del movimiento para determinar si es necesario activar la alerta. En pocas palabras, no es automático, pues el sistema evalúa qué tanto riesgo representa el sismo para una ciudad antes de avisar.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 será el primero en que se enviará una alerta por mensaje SMS. Ampliar

¿Cuándo SÍ se activa la Alerta Sísmica?

Para que la alerta sísmica suene debe de suceder alguno de los siguientes escenarios:

Que al menos dos estaciones de monitoreo registren niveles de energía altos en los primeros segundos del sismo.

Que la estimación de la magnitud sea suficientemente fuerte.

Que el sismo ocurra en un radio y con magnitud que represente riesgo real, es decir mayor a 5 grados, si ocurre a menos de 200 km; mayor a 5.5 grados, si ocurre a menos de 350 km; mayor a 6 grados, si ocurre a más de 350 km.

Decenas de personas participaron en el Primer Simulacro Nacional 2025 que se llevó a cabo en abril en Paseo de la Reforma, en CDMX. Ampliar

¿Cuándo NO se activa la Alerta Sísmica?

El sistema no lanza la alerta cuando el sismo es demasiado lejano, cuando no rebasa los niveles de energía preestablecidos o si ocurre fuera de la cobertura de los sensores. Es decir, si no representa un peligro real, simplemente no amerita activarla.

Simulacro nacional este 19 de septiembre

Recuerda que este 19 de septiembre al mediodía se llevará a cabo el segundo simulacro nacional y, además de las bocinas y protocolos de siempre, millones de celulares en todo el país recibirán un mensaje de alerta inalámbrica con la leyenda: “ESTO ES UN SIMULACRO”.

