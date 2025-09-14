Puras patrañas era lo que decían los gobiernos neoliberales: Sheinbaum

Al llamar a los representantes de la Cuarta Transformación no olvidarse ni alejarse del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de los héroes de la patria afirmando que en ningún otro país, han existido personajes como Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz, Leona Vicario o incluso Benito Juárez u otros que han logrado la independencia de México.

De gira por Michoacán, la Primera Mandataria aseguró que ha sido en el movimiento de la cuarta transformación, donde se demostró que eran patrañas las afirmaciones de los gobiernos neoliberales donde, por ejemplo, no se daban aumentos salariales en los ingresos mínimos.

“No aumentaron el salario mínimo, nos dijeron, que si aumentaba el salario iba a haber inflación, nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión y resulta que de 2018 a 2025 el salario mínimo aumentó en términos reales 135% y no hay aumento en la inflación y estamos en el récord 2025 de inversión directa extranjera directa en nuestro país, es decir era pura patraña lo que decían”.

Enfatizó que el gobierno actual mantiene en sus raíces el trabajo de los héroes patrióticos. Así mismo, destacó que fue por el gobierno de la 4T que salieron 13.5 millones de personas, de la pobreza.

“Porque no queremos y luchamos todos los días, que haya una sola familia mexicana en pobreza, pero vamos avanzando, es el momento en donde el porcentaje de personas en pobreza en el país es el más bajo de toda la historia de México, menos del 30%, eso es triunfo de la Cuarta Transformación de la vida pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y señaló que la cuarta transformación está orgullosa de la primera, la Independencia y las otras que ha tenido nuestra nación, ya que dijo, hay orgullo de ver el momento histórico que vive nuestro país cuando el pueblo recupera su dignidad.

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió que México vive momentos históricos como la elección de los integrantes del poder judicial, quitando esa capacidad al senado de la república.

Previamente, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán enfatizó que en el estado se paga a tiempo a los maestros, y dijo, fue así como se sacó adelante la educación de Michoacán, “este es el estado que más ha avanzado en el rezago educativo”.