Elección de Poder Judicial tuvo más votos que los partidos de oposición: Sheinbaum

Con cifras de la elección presidencial del 2024, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a las críticas de la oposición ante la participación ciudadana en la elección al Poder Judicial.

Al dedicar la mayor parte de la “mañanera” a dicho tema, la Primera Mandataria celebró que el resultado de la participación fue el doble de lo que se obtuvo en la consulta ciudadana para llevar a juicio a ex presidentes , implementada en el gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de inmediato leyó con tono de burla, los mensajes en redes sociales de los dirigentes del Partido Acción Nacional, Jorge Romero y del Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno y afirmó que su preocupación se debe a que el ejercicio del domingo, la elección del Poder Judicial tuvo más votos que ellos el año pasado.

“Más del doble de la participación en la votación del juicio expresidentes… fíjense ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, poquito más parece… fíjense cuántos votos tuvo el pan en el 2024, 9.6 millones fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024, 5.7 millones, o sea por ellos votan menos de los que votaron para el poder judicial, pues con razón están un poco preocupados… Movimiento Ciudadano 6.2 millones… inédito, impresionante, maravilloso, democrático, apostaban a que no iba a salir nadie a votar, pero votaron más de los que votan por ellos ”.

Y reviró la crítica a quienes dijo defienden al actual poder judicial sin recordar que se han dado liberaciones, amparos y más a integrantes del crimen organizado, además de ejercer nepotismo y defensa a privilegios , en este escenario Sheinbaum Pardo minimizó las movilizaciones registradas el mismo 1 de junio en contra de la elección.

“Ayer también hubo una marcha convocada por… pues no sé, porque no sabe muy bien quién la convocó, pero distintas organizaciones no, también libremente participaron porque dicen que hay autoritarismo, no, sea el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no, libremente pueden ejercer su derecho a manifestarse ahora si hay que ver cuántos fueron… comparado con los 13 millones que votaron porque creo que no llenaron ni el Monumento, ni una cuarta parte del Monumento a la Revolución entonces libertad porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad no la libertad conlleva responsabilidad”.

Por ello, como lo hizo por la noche del propio domingo, enfatizó, la elección al Poder Judicial fue todo un éxito.

“Pensé si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es muy buen resultado… y resulta que botó el doble, ahora comparemos 128 senadores o las dos terceras partes de 128 senadores, frente a 13 millones de personas… entonces por supuesto que es un éxito la elección, la agente salió a votar libremente y decidió por quién votar, entonces es claro los que defienden al actual poder judicial ahora resulta que tenemos el mejor poder judicial del mundo, entonces quien explica, fíjense nada más en nuestro periodo 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida y entre ellos muchas liberaciones”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que para esta elección no hubo derroche de recursos y hubo un ejemplo de campaña austera a través de redes sociales y de acercamiento con la ciudadanía. Aunque insistió que fue un buen ejercicio, reconoció que es perfectible, como ampliar la posibilidad para que, en 2027, voten los mexicanos en el exterior.

“ Yo creo que de una vez debería prepararse el INE, para que los paisanos y paisanas participaran de mejor manera en cualquiera elección , porque es muy… lleva muchos trámites nuestros paisanos, allá dicen que son los consulados, pero en realidad los consulados solo ponen en el espacio, quien organiza la inscripción es el INE, entonces de una vez que el INE, pues empiece a revisar cómo mejorar la participación de los paisanos y los paisanos en Estados Unidos y en otros lados del mundo para la elección del 2027, que va a ser también una elección muy importante, pues son gubernaturas, presidencias municipales, diputados locales federales y también la segunda parte del poder judicial”.

Cuestionada respecto a las denuncias de reparto de acordeones desde estructuras partidistas y gubernamentales, Sheinbaum Pardo se limitó a recordar que las autoridades electorales dieron luz verde al uso de apuntes por parte de la ciudadanía , en dicho escenario reaccionó a quienes la señalaron por solicitar al camarógrafo oficial, evitar tomar su voto en la casilla ubicada en la calle de Moneda.

“Eran los compañeros de Cepropie como estaba la cámara de este lado… entonces le dije el voto secreto, hay que mover la cámara… ah sí que mi esposo sacó su teléfono, pues ahí llevaba su ejercicio de por quién iba a votar, ¿cuál es el problema? De veras es mucho o enojo, odio porque usan algo menor, lo engrandecen y le meten bots y bots y bots porque no son algunos de ellos, pues son personas que no están de acuerdo con nosotros, que suben estás, pues críticas que no tienen fundamento”.

De manera breve, la presidenta Sheinbaum también afirmó que algo que le dio gusto fue la reaparición del expresidente López Obrador.

“Ah pues nos dio mucho gusto verlo, no sabíamos que iba a salir a votar, agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y de mucho agradecimiento , salió a ejercer su derecho al voto, ya nos anunció que ya viene su libro así que muy bien, contenta por verlo, se ve muy bien y a la gente le dio mucho gusto”.