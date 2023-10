Liberación de rehenes mexicanos en Gaza es complicada

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat declaró que están haciendo todo lo posible para que se liberen a los rehenes mexicanos que están en Gaza, tienen que tratar el tema con cautela, las condiciones por los ataques no lo permiten, no tienen agua, ni medicinas, piden ayuda humanitaria y que no se guie con un ciclo de conflictos.

Saadat declaró que los ataques de Israel contra el pueblo de Palestina son un genocidio y aseguró que los israelíes mienten, el ataque al hospital de Gaza fue su responsabilidad y pidió resoluciones por parte de la ONU, un cese al fuego porque la situación es peligrosa.

Palestina no utiliza misiles, Israel manda mensajes para desalojar hospitales, algunos ya fueron destruidos, es imposible mover a los heridos, no hay centros médicos, electricidad ni comida. Los israelíes sabían de la reacción de la comunidad internacional por el ataque en contra del hospital de Gaza y estaban preocupados, el vocero de Netanyahu público en redes sociales que ellos lo hicieron porque había militantes de Hamás y de inmediato lo elimino, puntualizó.

“Hay más de 3 mil 300 mártires y más de 12 mil 500 heridos y hay muchas instalaciones y casas destruidas… 7 iglesias, 11 mezquitas, 167 escuelas…”.

Al ser cuestionado sobre el ataque del 7 de octubre por Hamás señaló la agresión a civiles por parte de Israel a través de los años y en que tiene uno de los ejércitos más grandes con un armamento muy sofisticado, “no necesita defensa y todos lo defienden a pesar de cometer masacres”.