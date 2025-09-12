Se reportan 10 fallecidos por explosión de pipa en puente La Concordia en Iztapalapa
El Gobierno de la CDMX confirmó 10 muertos y 54 hospitalizados tras la explosión La Concordia, además anunció módulos de comida caliente para familiares.
El Gobierno de la Ciudad de México, informó que hasta el momento se reportan 10 personas fallecidas como consecuencia de la explosión del pasado miércoles en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.
Se trata de Jorge Armando Antillón Crescencio y Jorge Islas Flores.
Del total de personas lesionadas 54 se encuentran aún en diferentes hospitales, tanto locales como federales; además 22 heridos han sido dados de alta.
¿Qué apoyo reciben las familias de las víctimas?
El gobierno capitalino informó que se mantiene el acompañamiento integral para las víctimas, así como a sus familias y que este se mantendrá el tiempo que sea necesario.
Al igual que ayer jueves, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que visitó los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de Las Salinas, nosocomios que, aseguró, ofrecen la atención especializada requerida.
“Seguimos abrazando con el corazón a las familias que atraviesan este momento tan doloroso. Nos duele lo que pasó y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlas y brindar apoyo todo el tiempo que sea necesario”, indicó.
¿Qué acciones inmediatas se implementaron tras la explosión?
La mandataria capitalina dijo que a partir de hoy se instalarán módulos de comida caliente para los familiares de las víctimas que se encuentran esperando afuera de los hospitales, los cuales suministrarán desayuno, comida y cena.