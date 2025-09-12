BENITO JUÁREZ: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

Moenia, el grupo mexicano de synth-pop, estará en la explanada de la alcaldía Benito Juárez de la CDMX para celebrar el Grito de Independencia.

Vives en la alcaldía Benito Juárez y ¿se te antoja un bailongo gratis? Pues buenas noticias porque la demarcación ya tiene lista su cartelera para todos los que quieran lanzarse a celebrar el 15 de septiembre. Aquí te contamos quiénes estarán y todos los detalles.

🇲🇽 Este 15 de septiembre los invito a celebrar juntos nuestras tradiciones en la explanada de la alcaldía.

Habrá una gran fiesta mexicana con música para todos los gustos:

🎤 Moenia

🎺 Mariachi Gama 1000

🎸 Grupos de rock, norteño y muchos más artistas en vivo.

Los artistas que estarán en la Benito Juárez

Y es que, a través de redes sociales, el alcalde Luis Mendoza Acevedo anunció que este 15 de septiembre las celebraciones patrias estarán pensadas para todos los gustos. Entre los artistas confirmados destaca a Moenia, el grupo mexicano de synth-pop famoso por éxitos como No tú ni nadie, Manto estelar, Morir tres veces y No puedo estar sin ti.

También estará el Mariachi Gama 100, además de agrupaciones de rock, norteñas y otros talentos, como Los Foreños, una presentación de ballet folkórico “Nuevo Amanecer los Colores de mi Tierra”, y el grupo We Four.

Antojitos mexicanos y entretenimiento EN VIVO

Y la cereza del pastel es una verbena popular con antojitos mexicanos, juegos y un ambiente totalmente familiar. Así que podrás lanzarte con los niños, sobrinos o los más pequeños de la casa para disfrutar de la fiesta y ver a los artistas en vivo.

¿Dónde son los conciertos?

Todo se realizará en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Si planeas ir en auto, toma en cuenta que podría haber alta afluencia de personas y tráfico en las calles aledañas. Lo mejor sería que salieras con anticipación o usar transporte público.

El alcalde @LuisMendozaBJ invita a festejar el Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

🔗 https://t.co/up8gCyrfKH pic.twitter.com/TRGtBoa4Ky — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 12, 2025

¿Cuáles son las calles cerradas en la Benito Juárez?

De acuerdo con un boletín emitido por la demarcación, los cierres comenzarán desde las primeras hora del día hasta la madrugada del 16 de septiembre en las siguientes calles y vialidades:

División del Norte, entre Miguel Laurent y Municipio Libre

Municipio Libre, entre División del Norte y Uxmal

Uxmal, entre Municipio Libre y Miguel Laurent (con acceso restringido únicamente a tránsito local y residentes debidamente identificados).

