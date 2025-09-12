;

Ahora se registra fuga de gas natural en Toluca

Una fuga de gas en una estación de servicios en Toluca obligó al cierre de vialidades y a un operativo de seguridad.

Se tuvo que implementar un operativo ante la fuga de gas en Toluca

Mario Rodriguez

La tarde de este viernes, fue registrada una fuga de gas natural en una estación de servicios de Toluca, Estado de México.

El hecho se registró en el bulevar Alfredo del Mazo, cerca de las 15:00 horas de este viernes.

¿Cómo ocurrió la fuga de gas en Toluca?

De acuerdo con un reporte preliminar, un vehículo habría intentado abastecerse de este combustible y tuvo una fuga, por lo que fue registrado un operativo por parte de autoridades estatales y municipales.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron tras la fuga?

Diversas vialidades fueron cerradas y eventualmente la situación estuvo bajo control, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, continúa un operativo de vigilancia en la región.

