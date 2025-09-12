Ahora se registra fuga de gas natural en Toluca

Se tuvo que implementar un operativo ante la fuga de gas en Toluca

La tarde de este viernes, fue registrada una fuga de gas natural en una estación de servicios de Toluca, Estado de México.

El hecho se registró en el bulevar Alfredo del Mazo, cerca de las 15:00 horas de este viernes.

Una fuga de gas natural se registró en #Toluca



- Fue en una estación de la vialidad Alfredo Del Mazo

- Un camión era abastecido en la región, cuando se registró el hecho

- Se activó un protocolo de seguridad, que incluyó el cierre de vialidades

¿Cómo ocurrió la fuga de gas en Toluca?

De acuerdo con un reporte preliminar, un vehículo habría intentado abastecerse de este combustible y tuvo una fuga, por lo que fue registrado un operativo por parte de autoridades estatales y municipales.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron tras la fuga?

Diversas vialidades fueron cerradas y eventualmente la situación estuvo bajo control, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, continúa un operativo de vigilancia en la región.

