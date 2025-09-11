¿Pago doble o triple este 16 de septiembre? Esto es lo que deben pagarte si trabajas el Día de la Independencia 2025

Conoce si hay pago triple o doble este 16 de septiembre si trabajas el Día de la Independencia 2025.

¿Te toca trabajar este 16 de septiembre? Si la respuesta es sí, más vale que estés bien abusado o abusada, porque se trata de un día feriado oficial. Si tu jefe te pidió que labores, tienes que asegurarte de recibir el pago justo que marca la Ley Federal del Trabajo.

A continuación, te explicamos de qué va todo este tema.

¿Hay pago doble por trabajar este 16 de septiembre?

Cuando te piden trabajar en un día feriado o de descanso obligatorio, primero los patrones deben definir cuántas personas tendrán que cubrir el servicio. Y aquí viene lo más importante: según lo que señalan las autoridades, además de tu salario normal por el descanso obligatorio, deben pagarte un salario doble por el trabajo realizado. En decir, te tocaría tu sueldo habitual más el doble por haber laborado. Así lo señala el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Hay pago doble por trabajar este 16 de septiembre?

¿Cuándo aplica el pago triple, según la LFT?

Debes saber que si algún día de descanso obligatorio llega a coincidir con tu descanso semanal (por ejemplo, un domingo), tu patrón también debe pagarte la prima dominical establecida en el artículo 71 de la LFT. Esta prima es de al menos un 25% adicional sobre tu salario diario, lo que significa que, bajo estas circunstancias, podrías recibir hasta el triple de tu salario, más la prima dominical.

Aunque para este 16 de septiembre no aplica.

Fechas de todos los días de descanso obligatorio en México

Estos con los días feriados oficiales en el país:

1 de enero

Primer lunes de febrero (Conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (Conmemoración del 21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (Conmemoración del 20 de noviembre)

1 de diciembre cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre

