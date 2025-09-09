¿Cierran los bancos el 15 y 16 de septiembre? Estos son los días que NO abren durante el mes patrio 2025, según la CNBV

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre? Estos son los días que CIERRAN durante el mes patrio 2025 / Andrzej Rostek

Faltan unos días para las celebraciones patrias en conmemoración de la Independencia de México y, como ya es costumbre, muchos llegamos a preguntarse: ¿qué pasa con los bancos durante estas fechas?, ¿abren o cierran el 16 de septiembre? Aquí te lo cuento para que no te agarre en curva.

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue publicado en diciembre de 2024, el martes 16 de septiembre será día inhábil, lo que significa que todas las entidades financieras reguladas por la comisión suspenderán operaciones durante la conmemoración del Día de la Independencia, pero eso no es todo…

Un día antes, el lunes 15 de septiembre, los bancos trabajarán con normalidad, por lo que podrás lanzarte a tu sucursal en los horarios que ya conoces, que generalmente van de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, aunque es mejor que verifiques con tu banco, porque puede haber ligeras variaciones de horarios según la institución o la ubicación de la sucursal.

El martes 16 de septiembre será día inhábil, por lo que los bancos no abren en 2025. / Jeremy Poland Ampliar

Las operaciones bancarias que no descansan el día de la Independencia

Aunque las sucursales no abran el 16 de septiembre, no significa que te quedes sin opciones porque operaciones como transferencias electrónicas, pagos de servicios, consultas de saldo y retiros en cajeros automáticos seguirán funcionando con total normalidad.

Sin embargo, si necesitas hacer un trámite en ventanilla, planéalo antes; de lo contrario, la banca digital y los cajeros seguirán ahí para sacarte de algún apuro.

