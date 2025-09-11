IZTACALCO: ¿Qué Artistas Estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y donde ver EN VIVO

El 15 de septiembre es una celebración que no pasa desapercibida por los mexicanos. Y la alcaldía Iztacalco tendrá un 15 de septiembre inolvidable gracias a todos los preparativos que organizó la demarcación, te dejamos a todos los artistas más top que estarán en esta noche mexicana.

¿Qué artistas estarán en la alcaldía Iztacalco este 15 de septiembre?

De acuerdo con las fuentes oficiales, el 15 de septiembre en Iztacalco, en su explanada, se espera primero que nada, la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias 2025, comenzando a las 18:00 hrs. Asimismo, los artistas que seguirán después de este acto son:

Dinastía González

Mariachi de América

Juanma

Luis Alfonso Partida ‘El Yaki’

Finalmente, el grito de Independencia dará por finalizadas las celebraciones, pues la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, estará acompañada de todos y todas las asistentes que estarán ahí disfrutando del evento gratuito.

Asimismo, se recomienda seguir los canales oficiales de la alcaldía para saber qué otras actividades habrá y por dónde se transmitirá, ya que aún no se confirma nada al respecto, por lo que la información sigue en desarrollo.

Iztacalco 15 de septiembre Ampliar

¿Cómo llegar a la alcaldía Iztacalco este 15 de septiembre?

Para poder llegar a la alcaldía Iztacalco este 15 de septiembre, es importante mencionar que las autoridades no han dado especificaciones de calles cerradas, pero los metros más cercanos son:

Coyuya

Ciudad Deportiva

También existe un autobús de la ruta 22A que pasa en frente de la alcaldía o un RTP ruta 116A. Recuerda llegar con tiempo y no olvides el paraguas y mantenerte hidratado (a) para cualquier situación.

