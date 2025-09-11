GUSTAVO A. MADERO: ¿Qué Artistas Estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y donde ver EN VIVO

México es uno de los países que más celebran su Independencia, por lo que este año no es la excepción. Y si andas por el norte de la CDMX, te dejamos qué es lo que habrá el 15 de septiembre en la Gustavo A. Madero para festejar el grito de Independencia.

¿Qué artistas se presentarán por el 15 de septiembre en la Gustavo A. Madero?

Una de las alcaldías más pobladas de la capital es la G.A.M y las autoridades lo saben, por lo que se espera que el próximo 15 de septiembre, el evento de la noche se lo lleve esta alcaldía. Entre los artistas que se presentarán están:

Nicky Jam

Remy Valenzuela

Y sí, es completamente gratuito, así que seguramente miles de personas asistirán y te recomendamos llegar con tiempo. Este espectáculo te hará bailar como nunca y darle un giro distinto esta noche.

Gustavo A. Madero 15 de septiembre Ampliar

¿Qué otras actividades habrá en la noche mexicana de la G.A.M?

Entre algunas de las actividades que brindará la alcaldía además de el gran concierto que se dará y de acuerdo a las autoridades de la demarcación, se enecuentran:

Corredor de antojitos mexicanos

Postres típicos

Juegos mecánicos

Venta de artesanías

Asimismo, se hará un homenaje a las raíces de los mexicanos para recordar la libertad que se logró con esa guerra y además, darnos cuenta de todo lo que nos une como comunidad. Entre música, tradición y celebración, el 15 de septiembre en la Gustavo A. Madero se reafirma el orgullo de ser mexicanos.

Aún no se sabe por dónde se podrá ver el evento en vivo, sin embargo, varios medios mencionan que seguramente se transmitirá por los canales oficiales de redes sociales, pero, recomendamos seguir de cerca a los comunicados que lancen las alcaldías.

¿Cuáles son las calles cerradas por el evento del 15 de septiembre?

Las autoridades de la G.A.M no han dado detalles de las calles cerradas por las celebraciones del 15 de septiembre, por lo que te sugerimos estar al pendientes de las redes sociales oficiales de la alcaldía para mantenerse al tanto de todos los detalles.

TAMBI É N PUEDES LEER: CUAUHTÉMOC: ¿Qué Artistas Estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y donde ver EN VIVO