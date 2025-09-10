Fiestas patrias seguras: Guía completa para eventos masivos

Se acercan las fiestas patrias este año, y en México nos gusta celebrar a lo grande. Nuestras celebraciones nacionales son ruidosas, alegres, coloridas y sabrosas. Para disfrutar de ellas al máximo, se debe cuidar tanto a las mascotas como a uno mismo. Los eventos masivos movilizan una gran cantidad de personas y para que sean completamente exitosos sin inconvenientes, la seguridad necesita una atención particular. Por eso es importante brindar algunas recomendaciones para evitar riesgos al asistir el 15 de septiembre al Zócalo, o a cualquier otro tipo de evento.

Previo al evento, ¿cómo prepararse?

La vestimenta, los complementos y las cosas que se llevarán consigo mismo deben organizarse con anterioridad al evento, ya sea un día antes o unas horas antes. La vestimenta de ese día debe elegirse según el pronóstico del clima, especialmente si se prevé lluvia. Dado que se puede estar de pie durante muchas horas, es fundamental usar zapatos cómodos. Es preferible que se lleve una cangurera que se pueda ocultar bajo la ropa en vez de una mochila. Se debe incluir en la cangurera una identificación con foto, un cargador portátil para el teléfono celular y efectivo; ya que las tarjetas bancarias pueden extraviarse más fácil. En cuanto al dinero, evitar llevar más de lo necesario. Es importante hacer cálculos de cuánto se necesitará, según si se va a comprar comida o bebida o si se utilizará para el transporte. Por último, si se es más precavido, se puede portar una tarjeta que indique el tipo de sangre y si se padece alguna condición delicada de salud.

Llegó el momento: las mejores maneras de cuidarse

Se debe llegar con antelación para poder ocupar su lugar tranquilamente. Es importante establecer con los acompañantes un punto de reunión para poder encontrarse en caso de pérdida. Esta medida es muy importante en caso de que no puedan comunicarse entre ustedes. Hay que ubicar las vías de evacuación que se utilizarán al final del evento y las salidas de emergencia. Se deben escuchar y seguir las indicaciones del personal de seguridad o staff. No está permitido subir sobre bardas, mallas, sillas o cualquier tipo de estructura que no tenga ese fin. Hay que tener cautela y evitar implicarse en peleas o tumultos. Si se necesita asistencia médica, se debe acudir al personal de emergencias o seguridad. En caso de emergencia, recomendamos mantener la calma y seguir las instrucciones de Protección Civil.

Señal de ruta de evacuación / LAW Ho Ming Ampliar

Termina el espectáculo

Es fundamental que, antes de irse, se asegure de tener todas las pertenencias después de que el evento haya concluido. Durante la evacuación, se debe desalojar el lugar de manera tranquila sin empujar ni apresurarse. Si el desplazamiento es demasiado lento, espere unos minutos a que se despejen las salidas. En caso de que se pierda a uno de los acompañantes, es recomendable dirigirse al punto de encuentro. En esta fase, al igual que en la anterior, hay que acatar las normas establecidas por los organizadores y el personal de seguridad o staff .

Por otra parte, si se desea asistir, hay que tener en cuenta que el evento del lunes 15 de septiembre en el Zócalo comienza a las 20:00 horas y contará con las actuaciones de La Arrolladora (Banda el Limón), Alejandra Ávalos y el Legado de Grandeza.