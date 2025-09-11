Ella era Ana Daniela Barragán, la joven de 19 años que murió tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa; su iphone fue encontrado entre la tragedia

Ella era Ana Daniela Barragán, la joven de 19 años que murió tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Siguen aumentando las víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa este miércoles y hoy, jueves 11 de septiembre, se ha confirmado la muerte de Ana Daniela Barragán, la joven de 19 años, cuyo caso se hizo viral por la forma en que se le avisó a sus familiares del accidente.

Ana era estudiante de Universidad en la UNAM y en las últimas horas sus familiares hicieron de todo para localizarla, ya que no aparecía en los reportes oficiales del gobierno de la CDMX.

Luego de acudir a todos los Hospitales donde se había trasladado a los heridos del incidente, terminaron en el Rubén Leñero, donde se reportó que había una persona con sus características físicas, sin embargo no había podido ser identificada, dada la gravedad de sus quemaduras.

Finalmente, y después de las pruebas de ADN correspondientes, se determinó que dicha mujer era Ana Daniela, pero ya no pudo sobrevivir.

Ana Daniela Barragán Ramírez era una joven de 19 años. Estudiaba Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el campo uno.

Era una estudiante dedicada que diariamente realizaba un trayecto de aproximadamente dos horas en transporte público desde su zona de residencia en Santa Martha, en Iztapalapa, para llegar a clases.

Poco se sabe públicamente sobre su vida personal más allá de lo relacionado con el incidente. Se menciona que tenía un novio, Bryan Ramos Ronquillo, quien también es estudiante de ingeniería en la misma facultad y participó activamente en la búsqueda y difusión de información sobre ella.

Su familia, incluyendo a su madre Cecilia y su padre se trasladaron a la Ciudad de México para buscarla tras el accidente. No se han reportado detalles adicionales sobre hobbies, amigos cercanos o aspectos cotidianos de su vida.

Ana Daniela resultó herida en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, pero su familia perdió contacto con ella inmediatamente después. Elementos de Protección Civil localizaron sus pertenencias entre los escombros, incluyendo su credencial de la UNAM y su teléfono celular quemado, que milagrosamente aún funcionaba. Al contestar una llamada entrante en el dispositivo, contactaron a su madre Cecilia, informándole de la situación y alertando sobre la desaparición.

LA UNAM ENVÍA CONDOLENCIAS A LA FAMILIA Y AMIGOS

Luego de darse a conocer la muerte de Ana Daniela, la UNAM emitió un comunicado lamentando la situación y expresando condolencias y solidaridad con familiares y amigos.

El novio de Ana Daniela también confirmó la noticia y le dedicó emotivo mensaje en redes sociales.