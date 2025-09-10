Tiroteo Utah: así fue el ataque donde murió Charlie Kirk

Charlie Kirk se encontraba dando un discurso en la Universidad de Utah Valley / SOPA Images

El aliado de Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, fue víctima de un ataque a tiros este miércoles mientras se encontraba dando un discurso en la Universidad de Utah Valley, y momentos después falleció.

🇺🇸 | Video que muestra a Charlie Kirk siendo llevado en una camioneta que lo esperaba para llevarlo al hospital en Utah. pic.twitter.com/zv8IJ9x3mm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 10, 2025

El tiroteo de Utah ocurrió en el campus de Orem durante un evento de la “American Comeback Tour” de Turning Point USA. La universidad confirmó que un solo disparo se efectuó contra Kirk.

Por medio de X, el presidente Donald Trump informó sobre la muerte de su aliado:

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!" — Donald Trump

¿Cómo ocurrió el ataque contra Charlie Kirk?

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un disparo se escucha y Kirk, sentado bajo una carpa, se lleva la mano al cuello antes de que el pánico se apodere de los asistentes.

Según un portavoz de la universidad, Kirk fue alcanzado y retirado del lugar por su equipo de seguridad.

Hay un detenido por el tiroteo Ampliar

El activista fue llevado a un hospital tras el incidente, donde finalmente perdió la vida.

Antes del ataque, Kirk estaba hablando en un debate organizado Turning Point USA, un evento que fue recibido con opiniones divididas dentro del campus. Incluso se realizó una petición en línea para que el evento fuera cancelado, y recibió casi mil firmas.

Sin embargo, la universidad emitió un comunicado donde cita los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirman su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

¿Qué reacciones ha generado el tiroteo en Utah?

El gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que fue informado sobre el ataque y afirmó que “los responsables responderán plenamente por sus actos”.

“La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las ideologías políticas deben unirse para condenar este acto”. — Spencer Cox

I am being briefed by law enforcement following the violence directed at Charlie Kirk during his visit to Utah Valley University today. We will continue to share updates.



Those responsible will be held fully accountable. Violence has no place in our public life.



Americans of… — Governor Cox (@GovCox) September 10, 2025

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el ataque, calificándolo de “repugnante, vil y reprobable”, y añadió que “en Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas”.

The attack on Charlie Kirk is disgusting, vile, and reprehensible. In the United States of America, we must reject political violence in EVERY form. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 10, 2025

El director del FBI, Kash Patel, declaró que la agencia está monitoreando de cerca la situación.

¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk es un comentarista político, conocido por ser el cofundador y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Turning Point USA (TPUSA).

Charlie Kirk está envuelto en la política / Nordin Catic Ampliar

Nacido el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Charlie Kirk ha tenido relevancia en la política:

En 2012, junto con William T. Montgomery, fundó Turning Point USA, una organización que busca promover los principios de los mercados libres y el gobierno limitado en los campus de escuelas secundarias y universidades.

En 2018, la revista Forbes lo incluyó en la lista “30 Under 30” en la categoría de ley y política.

También es director general de Turning Point Action y Turning Point Faith, y presidente de Turning Point Endowment.

También ha publicado los libros:

“The College Scam”

“The MAGA Doctrine”

“Campus Battlefield”

“Right Wing Revolution”

