La teoría de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas no se demuestra en los hechos: Carlos Carabaña

El periodista El País, Carlos Carabaña explicó que la Semar no ha confirmado la muerte de uno de sus elementos en Tamaulipas, lo que distintas notas han catalogado como suicidio. De confirmarse, sería la tercera muerte vinculada al trasiego de huachicol en los últimos meses, señaló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Los sobrinos del exalmirante y la red de huachicol

De acuerdo con Carabaña, Manuel Roberto y Fernando, sobrinos políticos del anterior almirante de la Marina, serían señalados como cabecillas de una red de tráfico de combustible. Ambos habrían colocado en puestos clave a personas de su confianza, mostrando un posible caso de nepotismo dentro de la institución.

El periodista recordó que el primer caso se registró en Colima a finales de 2024, con la muerte del vicealmirante Farías Laguna, presuntamente como represalia por una carta que denunciaba los vínculos familiares en la operación del huachicol. También mencionó el asesinato de una trabajadora de la Fiscalía en esa entidad, relacionado al mismo caso.

Por lo tanto, sería casi imposible pensar que #RafaelOjeda, exsecretario de Marina, no estuviera enterado de lo que sucedía en la aduana de #Tampico y red de #Huachicol fiscal: @warkentin.



Dudas sobre los tiempos de investigación

Carabaña cuestionó los tiempos en los que la Marina y las autoridades federales han actuado frente a las denuncias. Recordó que el propio titular de la Semar, Rafael Ojeda, denunció los hechos hace dos años, pero durante año y medio no se logró reunir la información suficiente para proceder con detenciones.

“No se entiende qué es lo que quieren transmitir con los tiempos que manejan en los hechos”, afirmó el periodista, al señalar que los decomisos recientes muestran que no se trata de una red aislada.